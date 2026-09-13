Bartın’da düğünden dönenleri taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 21 kişi yaralandı.
Düğün evi yas evi oldu: Çok sayıda kişi yaralandı
Bartın-Zonguldak kara yolunda meydana gelen kaza sevinci yasa boğdu. Düğünden dönen davetlileri taşıyan minibüs ile aynı istikamette seyreden otomobil çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada 3’ü çocuk 21 kişi yaralandı.Kaynak: DHA
Haberi Paylaş
1 7
Kaza, Bartın-Zonguldak kara yolu Gecen Mahallesi kavşağında meydana geldi.
2 7
Düğünden dönenleri taşıyan N.B. yönetindeki 74 M 0361 plakalı minibüs ile aynı yönde ilerleyen B.A. idaresindeki 01 KV 664 plakalı hafif ticari araç, çarpıştı.
3 7
Kazada, minibüsteki 3'ü çocuk 18 kişi ile hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
4 7
21 yaralı, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
5 7
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
6 7
7 7