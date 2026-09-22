Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak-verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, aralarında kadınların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Taş ve sopalarla birbirlerine girdiler: 9 yaralı - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Taş ve sopalarla birbirlerine girdiler: 9 yaralı - Resim : 3

Durumu ağır olan bir kişi de buradaki müdahalesinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yandan kaza, cep telefonu kamerasına yansıdı.