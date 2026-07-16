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Kaynak: DHA

İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı Çınar Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün saat 08. 15’te meydana gelen olayda, iki kardeş arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Bayram Bozkurt, kardeşi Mücahit Bozkurt'a bıçakla saldırdı.

KARDEŞİNE BIÇAKLA SALDIRDI!

Vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbeleri alan ve ağır yaralanan Muhammet Mücahit Bozkurt, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bozkurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

SALDIRGAN YAKALANDI!

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı. Anne ve babanın ifadeleri doğrultusunda ağabey Bayram Bozkurt, saldırıda kullandığı bıçakla beraber kısa sürede yakalandı. Diğer taraftan, yaşamını yitiren Muhammed Mücahit Bozkurt ise bugün öğle Bağcılar'da kılınan cenaze namazın ardından toprağa verildi.

Mahallede esnaf Arif Aksu, "Polis, olay yeri inceleme ekipleri ve babası geldi. Birini polis aldı kelepçeledi, diğerinin de cesedini aldılar. İkisi de kardeş dediler" sözlerini sarf etti.