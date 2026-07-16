Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv İstanbul'un yeni taksileri yoldan yolcu alamaycak: İşte detaylar

İstanbul'un yeni taksileri yoldan yolcu alamaycak: İşte detaylar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sadece mobil uygulamalar üzerinden çalışacak olan 250 adet yeni "Uygulama Bazlı Taksi" plakası için ihale tarihlerini ve muhammen bedelini resmen duyurdu. Peki, sadece uygulamalardan müşteri alabilecek olan bu taksiler yoldan yolcu çevirebilecek mi? İşte detaylar...

Kaynak: Diğer
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İstanbul'un yeni taksileri yoldan yolcu alamaycak: İşte detaylar - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentteki taksi kaosunu çözmek ve dijitalleşen ulaşım ağına entegre yeni bir model sunmak amacıyla tarihi bir adım atıyor.

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İstanbul'un yeni taksileri yoldan yolcu alamaycak: İşte detaylar - Resim: 2

Şehir genelinde hizmet verecek olan 250 adet Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı hakkı, 29 yıl süreyle ruhsatlandırılmak üzere tek tek açık artırma usulüyle ihale edilecek.

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İstanbul'un yeni taksileri yoldan yolcu alamaycak: İşte detaylar - Resim: 3

Bu Taksiler Yoldan Müşteri Alamaz Sadece Uygulamalar Geçerli

NTV'de yer alan habere göre yeni nesil taksiler, adından da anlaşılacağı üzere sadece dijital platformlar üzerinden gelen çağrılara yanıt verebilecek. Sisteme dahil olan araçlar;

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İstanbul'un yeni taksileri yoldan yolcu alamaycak: İşte detaylar - Resim: 4

BiTaksi, Valo, Binbin, Uber, inDrive ve YandexGo gibi lisanslı uygulamalar üzerinden gelen yolculuk taleplerini kabul edecek.

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İstanbul'un yeni taksileri yoldan yolcu alamaycak: İşte detaylar - Resim: 5

Bu araçların yoldan el kaldıran müşteriyi alması kesinlikle yasak.

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İstanbul'un yeni taksileri yoldan yolcu alamaycak: İşte detaylar - Resim: 6

Uygulama Bazlı Taksiler Nasıl Ayırt Edilir? "TUA" Plakaya Dikkat

Vatandaşların yasa dışı bir işleme ortak olmaması için uygulama bazlı taksileri klasik taksilerden ayırt etmesi büyük önem taşıyor. İBB'nin belirlediği kriterlere göre bu yeni araçların özellikleri şöyle:

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İstanbul'un yeni taksileri yoldan yolcu alamaycak: İşte detaylar - Resim: 7

Renk Tasarımı

Uygulama bazlı taksilerin ön kısımları beyaz renkle başlayıp arkaya doğru degrade (geçişli) şeklinde sarı renge dönüşüyor. Yani tamamen sarı değiller.

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İstanbul'un yeni taksileri yoldan yolcu alamaycak: İşte detaylar - Resim: 8

Plaka Serisi

Bu araçların plakaları şu an için "34 TUA XXX" serisiyle başlıyor.

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İstanbul'un yeni taksileri yoldan yolcu alamaycak: İşte detaylar - Resim: 9

Yolcu Uyarısı

Yoldan taksi çevirmek isteyen vatandaşların bu beyaz-sarı degrade araçlara ve "TUA" plakalı araçlara kesinlikle binmemesi, sadece klasik sarı, turkuaz, 8+1 geniş taksi ve siyah lüks taksileri kullanması gerekiyor.

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İstanbul'un yeni taksileri yoldan yolcu alamaycak: İşte detaylar - Resim: 10

Korsan Çalışanlara Ağır Darbe: 46 Bin TL Ceza

Yeni taksilerde bulunan "akıllı taksimetre" sayesinde, uygulama üzerinden elde edilen ciro ile taksimetrenin kaydettiği ciro anlık olarak karşılaştırılabiliyor. Eğer iki ciro arasında fark varsa, aracın yoldan yasa dışı yolcu aldığı saniyeler içinde ortaya çıkıyor.

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İstanbul'un yeni taksileri yoldan yolcu alamaycak: İşte detaylar - Resim: 11

İBB ve emniyet güçlerinin başlattığı denetimler kapsamında, resmi taksiyi amacı dışında (korsan) kullanan araçlar polis noktalarında tek tek bağlanmaya başladı. Kurallara uymayan, yoldan yolcu alan ve tepe lambasıyla korsan çalışan uygulama bazlı taksilere 46 bin TL para cezası uygulanırken, araçlar da 30 gün boyunca trafikten men ediliyor.

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