İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentteki taksi kaosunu çözmek ve dijitalleşen ulaşım ağına entegre yeni bir model sunmak amacıyla tarihi bir adım atıyor.
İstanbul'un yeni taksileri yoldan yolcu alamaycak: İşte detaylar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sadece mobil uygulamalar üzerinden çalışacak olan 250 adet yeni "Uygulama Bazlı Taksi" plakası için ihale tarihlerini ve muhammen bedelini resmen duyurdu. Peki, sadece uygulamalardan müşteri alabilecek olan bu taksiler yoldan yolcu çevirebilecek mi? İşte detaylar...Kaynak: Diğer
Şehir genelinde hizmet verecek olan 250 adet Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı hakkı, 29 yıl süreyle ruhsatlandırılmak üzere tek tek açık artırma usulüyle ihale edilecek.
Bu Taksiler Yoldan Müşteri Alamaz Sadece Uygulamalar Geçerli
NTV'de yer alan habere göre yeni nesil taksiler, adından da anlaşılacağı üzere sadece dijital platformlar üzerinden gelen çağrılara yanıt verebilecek. Sisteme dahil olan araçlar;
BiTaksi, Valo, Binbin, Uber, inDrive ve YandexGo gibi lisanslı uygulamalar üzerinden gelen yolculuk taleplerini kabul edecek.
Bu araçların yoldan el kaldıran müşteriyi alması kesinlikle yasak.
Uygulama Bazlı Taksiler Nasıl Ayırt Edilir? "TUA" Plakaya Dikkat
Vatandaşların yasa dışı bir işleme ortak olmaması için uygulama bazlı taksileri klasik taksilerden ayırt etmesi büyük önem taşıyor. İBB'nin belirlediği kriterlere göre bu yeni araçların özellikleri şöyle:
Renk Tasarımı
Uygulama bazlı taksilerin ön kısımları beyaz renkle başlayıp arkaya doğru degrade (geçişli) şeklinde sarı renge dönüşüyor. Yani tamamen sarı değiller.
Plaka Serisi
Bu araçların plakaları şu an için "34 TUA XXX" serisiyle başlıyor.
Yolcu Uyarısı
Yoldan taksi çevirmek isteyen vatandaşların bu beyaz-sarı degrade araçlara ve "TUA" plakalı araçlara kesinlikle binmemesi, sadece klasik sarı, turkuaz, 8+1 geniş taksi ve siyah lüks taksileri kullanması gerekiyor.
Korsan Çalışanlara Ağır Darbe: 46 Bin TL Ceza
Yeni taksilerde bulunan "akıllı taksimetre" sayesinde, uygulama üzerinden elde edilen ciro ile taksimetrenin kaydettiği ciro anlık olarak karşılaştırılabiliyor. Eğer iki ciro arasında fark varsa, aracın yoldan yasa dışı yolcu aldığı saniyeler içinde ortaya çıkıyor.
İBB ve emniyet güçlerinin başlattığı denetimler kapsamında, resmi taksiyi amacı dışında (korsan) kullanan araçlar polis noktalarında tek tek bağlanmaya başladı. Kurallara uymayan, yoldan yolcu alan ve tepe lambasıyla korsan çalışan uygulama bazlı taksilere 46 bin TL para cezası uygulanırken, araçlar da 30 gün boyunca trafikten men ediliyor.