İstanbul'un yeni taksileri yoldan yolcu alamaycak: İşte detaylar

Uygulama Bazlı Taksiler Nasıl Ayırt Edilir? "TUA" Plakaya Dikkat

Vatandaşların yasa dışı bir işleme ortak olmaması için uygulama bazlı taksileri klasik taksilerden ayırt etmesi büyük önem taşıyor. İBB'nin belirlediği kriterlere göre bu yeni araçların özellikleri şöyle: