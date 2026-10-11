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Kaynak: AA / DHA / İHA

Köy çevresinde hareket etmekte zorlanan ve uçamayan çaylak kuşunu fark eden duyarlı köylüler, vakit kaybetmeden bitkin durumdaki yırtıcı kuşun yardımına koştu. Kuşun yaralı olduğunu anlayan vatandaşlar, hayvana zarar vermeden güvenli bir alana alarak koruma altına aldı.

YETKİLİLERE TESLİM EDİLDİ, TAKDİR TOPLADI

Duyarlı köylüler, yaptıkları ilk müdahalenin ve muhafazanın ardından durumu yaban hayatını koruma ekiplerine ve yetkililere bildirdi. Yaralı çaylak kuşu, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin tamamlanması amacıyla yetkililere güvenle teslim edildi.

Elazığ’ın Hıdır Baba köyü sakinlerinin sergilediği bu örnek duyarlılık, doğal yaşamın ve yaban hayatının korunması adına çevredekiler ve yetkililer tarafından büyük takdir topladı.