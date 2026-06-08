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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında Ticaret ve Sanayi Odası standında ziyaretçilere gün boyu çeşitli ikramlarda bulunuluyor.

Simit, ayran, çilek ve tatlı ikramları ile Bilecik TSO standını ziyaret eden misafirler ağırlanıyor.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Fuara katılan tüm firmalarımıza, üreticilerimize, çiftçilerimize ve kıymetli ziyaretçilerimize gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyor; standımıza bekliyoruz. Birlikte üreten, birlikte büyüyen Bilecik için çalışmaya devam ediyoruz.” denildi.