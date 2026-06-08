Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem AKOM gün gün uyardı: Güneş gidiyor, İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor

AKOM gün gün uyardı: Güneş gidiyor, İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbulluları hafta boyunca güneşli hava beklerken, İstanbul hafta sonu şiddetli yağışlara teslim olacak.

Yunus Arıkan Derleyen: Yunus Arıkan
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AKOM gün gün uyardı: Güneş gidiyor, İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 1

İstanbul’da bugün gün boyunca yağış beklenmiyor. Nem oranının %45 ile %80 arasında değişeceği günde, poyrazdan esecek rüzgarların akşam saatlerinde sertleşmesi (10-35 km/s) bekleniyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 21°C olarak ölçüldü.

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AKOM gün gün uyardı: Güneş gidiyor, İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 2

AKOM'dan Rüzgar Uyarısı: Hafta boyunca kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla kuvvetli (15-45 km/s) esecek rüzgarlar, gün içerisinde sıcaklıkların aşırı yükselmesine mani olurken; gece ve sabah erken saatlerde serinlik vermeye devam edecek.

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AKOM gün gün uyardı: Güneş gidiyor, İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 3

5 Günlük İstanbul Hava Tahmini
Hafta ortasına kadar mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar, Cumartesi gününden itibaren yerini yağışlı hava dalgasına bırakacak.

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AKOM gün gün uyardı: Güneş gidiyor, İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 4

9 Haziran Salı

Havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklıklar ise 18-27 derece arasında değişecek

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AKOM gün gün uyardı: Güneş gidiyor, İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 5

10 Haziran Çarşamba

Hava az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklıklar 17-28 derece arasında değişecek

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AKOM gün gün uyardı: Güneş gidiyor, İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 6

11 Haziran Perşembe

Az Bulutlu ve Açık Sıcaklıklar 17°C / 29°C aralığında

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AKOM gün gün uyardı: Güneş gidiyor, İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 7

12 Haziran Cuma

Az Bulutlu ve Açık Sıcaklıklar 18°C / 28°C aralığında

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AKOM gün gün uyardı: Güneş gidiyor, İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 8

13 Haziran Cumartesi

Cumartesi günü İstanbul'da gök gürültülü sağanacak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı 18-25 derece aralığında değişecek

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AKOM gün gün uyardı: Güneş gidiyor, İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 9

14 Haziran Pazar

Pazar günü havanın aralıklı yağışlarla geçmesi bekleniyor

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