AKOM gün gün uyardı: Güneş gidiyor, İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor

İstanbul’da bugün gün boyunca yağış beklenmiyor. Nem oranının %45 ile %80 arasında değişeceği günde, poyrazdan esecek rüzgarların akşam saatlerinde sertleşmesi (10-35 km/s) bekleniyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 21°C olarak ölçüldü.