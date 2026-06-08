İstanbul’da bugün gün boyunca yağış beklenmiyor. Nem oranının %45 ile %80 arasında değişeceği günde, poyrazdan esecek rüzgarların akşam saatlerinde sertleşmesi (10-35 km/s) bekleniyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 21°C olarak ölçüldü.
AKOM gün gün uyardı: Güneş gidiyor, İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbulluları hafta boyunca güneşli hava beklerken, İstanbul hafta sonu şiddetli yağışlara teslim olacak.Derleyen: Yunus Arıkan
AKOM'dan Rüzgar Uyarısı: Hafta boyunca kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla kuvvetli (15-45 km/s) esecek rüzgarlar, gün içerisinde sıcaklıkların aşırı yükselmesine mani olurken; gece ve sabah erken saatlerde serinlik vermeye devam edecek.
5 Günlük İstanbul Hava Tahmini
Hafta ortasına kadar mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar, Cumartesi gününden itibaren yerini yağışlı hava dalgasına bırakacak.
9 Haziran Salı
Havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklıklar ise 18-27 derece arasında değişecek
10 Haziran Çarşamba
Hava az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklıklar 17-28 derece arasında değişecek
11 Haziran Perşembe
Az Bulutlu ve Açık Sıcaklıklar 17°C / 29°C aralığında
12 Haziran Cuma
Az Bulutlu ve Açık Sıcaklıklar 18°C / 28°C aralığında
13 Haziran Cumartesi
Cumartesi günü İstanbul'da gök gürültülü sağanacak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı 18-25 derece aralığında değişecek
14 Haziran Pazar
Pazar günü havanın aralıklı yağışlarla geçmesi bekleniyor