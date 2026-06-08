Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Yapay zekâya 'lütfen' demenin bir bedeli var: BM'den dikkat çeken uyarı

Yapay zekâya 'lütfen' demenin bir bedeli var: BM'den dikkat çeken uyarı

Birleşmiş Milletler destekli araştırma, yapay zekâ sistemlerine verilen uzun komutların ve gereksiz sohbetlerin enerji tüketimini önemli ölçüde artırdığını ortaya koydu. Uzmanlar, daha kısa ve net komutların kaynak tasarrufuna katkı sağlayacağını belirtiyor.

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Yapay zekâya 'lütfen' demenin bir bedeli var: BM'den dikkat çeken uyarı - Resim: 1

Yapay zekâ kullanımı hızla artıyor

ChatGPT, Gemini ve Grok gibi yapay zekâ sistemleri dünya genelinde yüz milyonlarca kişi tarafından günlük yaşamın birçok alanında kullanılıyor.

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Yapay zekâya 'lütfen' demenin bir bedeli var: BM'den dikkat çeken uyarı - Resim: 2

Enerji tüketimi endişe yaratıyor

Kullanıcı sayısının artmasıyla birlikte yapay zekâ sistemlerinin enerji ihtiyacı da büyüyor. Uzmanlar, bu durumun gelecekte daha büyük bir çevresel sorun haline gelebileceğine dikkat çekiyor.

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Yapay zekâya 'lütfen' demenin bir bedeli var: BM'den dikkat çeken uyarı - Resim: 3

Uzun komutlar daha fazla enerji harcıyor

Araştırmaya göre yapay zekâya verilen uzun ve gereksiz detaylar içeren komutlar, sistemlerin daha fazla işlem yapmasına neden oluyor.

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Yapay zekâya 'lütfen' demenin bir bedeli var: BM'den dikkat çeken uyarı - Resim: 4

Kısa komutlar tasarruf sağlıyor

Uzmanlar, kısa ve net komutların hem daha hızlı sonuç verdiğini hem de enerji tüketimini azalttığını belirtiyor. Bu sayede yılda ciddi miktarda elektrik tasarrufu sağlanabileceği ifade ediliyor.

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Yapay zekâya 'lütfen' demenin bir bedeli var: BM'den dikkat çeken uyarı - Resim: 5

ChatGPT günde milyarlarca sorgu işliyor

Rapora göre yalnızca ChatGPT günlük yaklaşık 2,5 milyar sorguya yanıt veriyor. Yapay zekâ destekli arama sistemlerinin yaygınlaşmasıyla bu rakamların daha da yükselmesi bekleniyor.

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Yapay zekâya 'lütfen' demenin bir bedeli var: BM'den dikkat çeken uyarı - Resim: 6

"Lütfen" ve "teşekkür ederim" de enerji tüketimini etkiliyor

Araştırmacılar, yapay zekâya yazılan her ek kelimenin sistem tarafından işlenmek zorunda olduğunu belirtiyor. Bu nedenle "lütfen", "teşekkür ederim" gibi nezaket ifadelerinin milyonlarca kullanıcı tarafından sürekli kullanılması, toplam enerji tüketimini artıran unsurlar arasında gösteriliyor. Ancak uzmanlar, bunun kaba davranılması gerektiği anlamına gelmediğini, asıl amacın daha kısa ve verimli iletişim kurmak olduğunu vurguluyor.

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Yapay zekâya 'lütfen' demenin bir bedeli var: BM'den dikkat çeken uyarı - Resim: 7

Görsel üretmek çok daha maliyetli

Araştırmada, yapay zekâ ile bir görsel oluşturmanın standart bir metin sorgusuna göre yaklaşık 60 kat daha fazla enerji tükettiği belirtildi.

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Yapay zekâya 'lütfen' demenin bir bedeli var: BM'den dikkat çeken uyarı - Resim: 8

Video üretiminde fark katlanıyor

Uzmanlara göre yapay zekâ destekli video üretiminde enerji tüketimi, bazı durumlarda metin tabanlı işlemlere göre 8 bin kata kadar çıkabiliyor. Bu nedenle kaynakların verimli kullanılması için bilinçli kullanım çağrısı yapılıyor.

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Yapay zekâya 'lütfen' demenin bir bedeli var: BM'den dikkat çeken uyarı - Resim: 9
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Kaynak: Diğer
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