Yapay zekâya 'lütfen' demenin bir bedeli var: BM'den dikkat çeken uyarı

"Lütfen" ve "teşekkür ederim" de enerji tüketimini etkiliyor

Araştırmacılar, yapay zekâya yazılan her ek kelimenin sistem tarafından işlenmek zorunda olduğunu belirtiyor. Bu nedenle "lütfen", "teşekkür ederim" gibi nezaket ifadelerinin milyonlarca kullanıcı tarafından sürekli kullanılması, toplam enerji tüketimini artıran unsurlar arasında gösteriliyor. Ancak uzmanlar, bunun kaba davranılması gerektiği anlamına gelmediğini, asıl amacın daha kısa ve verimli iletişim kurmak olduğunu vurguluyor.