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Usta sanatçı Tarık Papuççuoğlu, "İnsanlar belli bir yaşa gelince çocuklarına yük olmak istemezler" diyerek Bodrum'daki bir misafirhaneye yerleşti ve yaklaşık 15 yıldır yaşamını burada sürdürüyor.

Son olarak Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünü üstlendiği "A.B.İ." dizisinde "Tahir Hancıoğlu" karakterini canlandıran usta isim, yakın zamanda kritik bir bypass ameliyatı atlatmıştı. Bodrum'da gerçekleştirilen ve oldukça riskli geçen bu operasyonda, sanatçının kalbine giden 4 ana damarı tamamen değiştirildi.

Şu an sağlık durumu gayet iyi olan Papuççuoğlu'nun çocuklarına yük olmamak amacıyla misafirhanede kalmayı tercih ettiği biliniyor.

Bu durumun arkasında ise oyuncunun menajerlik ajansıyla yaptığı özel bir protokol yer alıyor. Ajans, deneyimli ismin konakladığı misafirhane dahil tüm masraflarını üstleniyor. Üstelik bu uygulama ani bir karar olmayıp, tam 15 yıldır aynı şekilde devam ediyor.

ÇOCUKLARINA MAL VARLIĞINI DAĞITTI

Tarık Papuççuoğlu "Gayrimenkullerimi çocuklarıma dağıttım, oturdum düşündüm. Çalışmaya devam ederken huzurevine yerleşmeyi düşündüm. Ben böyle düşünürken arkadaşım bana bu olaydan bahsetti, şirketle anlaşma yapıyorsanız o bütün masraflarınızı, her şeyi üstleniyor. Ajansımla böyle bir sözleşme yaptım. Gelen işlerden geliri kendisi alıp karşılığında her türlü yaşama konforunu sağlayacak. Buraya karar verdik. Burası bir misafirhane. Yaklaşık 15 senedir burada yaşıyorum. Çok memnunum. Huzurevinin mecburculuğu yok" diye konuştu.