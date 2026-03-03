ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasının ardından başlayan savaşta İran misilleme atışlarına devam ediyor. İran’ın Suudi Arabistan ve Katar’ın enerji tesislerinin vurmasının ardından küresel arz krizine dönüşen savaş tüm dünyayı enerji krizine sürükleyebilir.

Küresel krizin Türkiye ekonomisine olası etkileri nedeniyle Ankara harekete geçti. Salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısı pompaya yansıması beklenen, motorinde 6 lira 69 kuruşu, benzinde ise 2 liranın üzerini bulacak "tarihi savaş zammı" öncesinde başkent alarm durumuna geçti.

EŞEL MOBİL MASAYA GELDİ

Ankara'da kapalı kapılar ardında yürütülen "akaryakıt kalkanı" planı kamuoyuna duyuruldu. Bloomberg'den Fırat Kozok'un haberine göre, petrol fiyatlarındaki sert yükselişlerin ardından "eşel mobil" tekrar masaya geldi.

'HAZİNE BÜTÇE HESABI YAPIYOR'

İddiaya göre Hazine ve Maliye Bakanlığı kurmayları, artan petrol fiyatlarının tüketici üzerindeki etkisini sınırlamak amacıyla geçmiş yıllarda uygulanan "Eşel Mobil (Kademeli/Hareketli Vergi)" sistemini yeniden devreye almak için çalışma yürütüyor. Hazine'nin başlattığı etki analizi çalışmasının sonuçlarına göre bu hafta karar verilecek.

Eşel mobil sisteminde akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmanın önüne geçilmesi için zam ve indirimlerin vergiden düşülmesi sağlanıyor. Kur oynaklığı ve uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artışın tüketiciye yansımasını sınırlamak amacıyla ilk kez 2018 yılında uygulandıktan sonra ara verilen ve tekrar 2019 yılında başlayan eşel mobil sistemi 1 Mart 2022 itibarıyla sona ermişti.