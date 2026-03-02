Savaş kaynaklı jeopolitik gerilimlerin etkisiyle Brent petrol fiyatı yüzde 8 artarak 78,5 dolar seviyesine yükseldi. Küresel piyasalardaki bu sert hareketin, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türkiye’de benzin fiyatının litre başına 61–62 TL seviyelerine çıkabileceği öngörülüyor.
REKOR ZAM KAPIDA
Öte yandan zam takvimi de netleşmeye başladı.
4 Mart 2026 Çarşamba gününden itibaren geçerli olması beklenen düzenleme kapsamında, motorinin tavsiye edilen pompa satış fiyatında 5 TL 21 kuruş artış beklentisi oluştu.
5 Mart 2026 Perşembe gününden itibaren ise benzinin tavsiye edilen pompa satış fiyatında 1 TL 92 kuruş zam öngörülüyor.
Brent petroldeki yükselişin sürmesi halinde akaryakıt fiyatlarında yeni güncellemelerin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.