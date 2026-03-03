28 Şubat 2026 itibarıyla Orta Doğu'da tırmanan gerilim, ekonomi dünyasında "deprem" etkisi yarattı. Saldırı haberlerinin ardından gözler güvenli liman altına çevrilirken, Ünlü ekonomist İslam Memiş’ten ezber bozan bir analiz geldi.
İslam Memiş ‘büyük soygun yapacaklar’ diyerek uyardı: Hepsi batacak
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıya "var olanı koruma" çağrısı yaptı. Gram altında 10 bin TL, gümüşte ise 100 dolar üzerini işaret eden Memiş, özellikle kaldıraçlı işlem yapanlar için "Batacaklar" uyarısında bulundu.Derleyen: Süleyman Çay
Memiş, piyasalardaki belirsizliğin "geniş bant aralığı" yaratarak yatırımcının kafasını karıştırabileceğini vurguladı.
Piyasalardaki sert dalgalanmaların profesyonel olmayan yatırımcıyı yutabileceğini belirten İslam Memiş, özellikle kaldıraçlı işlem yapanlara yönelik sert bir uyarıda bulundu:
"Bu hafta ciddi bir bölgesel savaş riski var. 'Al-sat yaparım, kaldıraçlı işlemle kazanırım' diyenlerin hepsi batacak. Çok ciddi bir süreçten geçiyoruz. Devir para kazanma devri değil, var olanı koruma devridir. Kısa vadeli işlemlerden uzak durun. Büyük soygun yapacaklar"
Ons altının 5 bin 392 dolar seviyelerinde olduğunu ve yukarı yönlü 6 bin dolar potansiyelini koruduğunu belirten Memiş, gram altın yatırımcısı için de hedef güncelledi.
Sabah saatlerinde 8.120 TL olan gram altının 7.942 TL'ye kadar gerilediğini ifade eden uzman, bu düşüşlerin birer "alım fırsatı" olduğunu söyledi.
Memiş'in gram altın tahmini ise şu şekilde oldu:
Kısa Vade Hedef: 8.200 - 8.550 TL
Yıl Sonu Beklentisi: 10.000 TL
Gümüş tarafında ise ons fiyatında 100 doların kırılmasını beklediğini ifade eden Memiş, gram gümüşte 145 TL direncinin takip edilmesi gerektiğini belirtti.
Gerilimin petrol fiyatlarını doğrudan etkilediğini vurgulayan Memiş, haftaya yüzde 8 yükselişle başlayan petrolün seyri için iki ihtimale dikkat çekti. Haber akışına göre fiyatların ya 110-120 dolar bandına fırlayacağını ya da 75 dolar seviyesine geri çekileceğini öngördü.
Yatırımcıya sakin kalma çağrısı yapan Memiş, "Haftanın genelinde savaş fiyatlaması hakim olacak. Düşüş ya da yükseliş yönlü trendlerden ziyade geniş dalgalanmalar göreceğiz. Vakit, eldeki varlıklara sahip çıkma vaktidir" dedi.