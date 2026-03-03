İslam Memiş ‘büyük soygun yapacaklar’ diyerek uyardı: Hepsi batacak

"Bu hafta ciddi bir bölgesel savaş riski var. 'Al-sat yaparım, kaldıraçlı işlemle kazanırım' diyenlerin hepsi batacak. Çok ciddi bir süreçten geçiyoruz. Devir para kazanma devri değil, var olanı koruma devridir. Kısa vadeli işlemlerden uzak durun. Büyük soygun yapacaklar"