03 Mart 2026 Salı
Boşanan binlerce kişinin aylığı kesildi: SGK açıkladı... İşte nedeni

Boşanan binlerce kişinin aylığı kesildi: SGK açıkladı... İşte nedeni

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçen yıl yaptığı denetimlerde, boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam eden 2 bin 606 kişiyi tespit ederek aylıklarını kesti.

SGK, kayıt dışı istihdam, sahte iş yeri, sahte sigortalı, hileli boşanmalara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Geçen yıl yapılan denetimlerde, 369 bin 573 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığı ve 7 bin 801 iş yerinin kayıt dışı olduğunu belirleyen SGK'nın hileli boşanmalarla ilgili yayınladığı veri dikkat çekti.

Türkiye genelinde 2024'te, yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan, boşanmasına rağmen boşandığı eşiyle aynı evde yaşayanlara yönelik 3 bin 936 denetim yapıldı.

Denetimlerde, 2 bin 606 kişinin hileli boşanma yoluyla aylık aldığı ortaya çıktı.

SGK, eşinden hileli şekilde boşanan vatandaşlarla ilgili işlem başlatırken, haksız ödenen aylıkların faiziyle geri alınması için de yasal süreç başladı.

SGK'nın yayınladığı hileli boşanmaların artan sayısı sosyal medyada gündem olurken 'vahim tablo' yorumları geldi.

Kaynak: AA
