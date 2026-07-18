Şanlıurfa'da sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla projelendirilen ve Mezopotamya Haber Ajansı'nın verilerine göre toplamda 8 milyar 752 milyon 450 bin TL harcanan şehir hastanesinde çalışmalar tüm ala devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "şehir hastaneleri benim aşkımdır, sevdamdır" diyerek duyurduğu ve 2020 yılında "talimatı yeniledim" sözleriyle takibini sürdürdüğü projede hala sona gelinmedi.

İKİ İHALE YAPILDI

Bin 700 yataklı modern kompleks için ilk resmi ihale 16 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilmiş ve 1 milyar 868 milyon 450 bin TL bedelle YDA İnşaat'a teslim edilmişti. Şartnameye göre 3 yıl içinde bitirilmesi hedeflenen proje, küresel ve ulusal ölçekte yaşanan ekonomik dalgalanmalar ile beklenmeyen maliyet artışları gerekçe gösterilerek yüklenici firma tarafından tasfiye kararnameleri doğrultusunda yarıda bırakılmıştı.

Yarım kalan inşaatın tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunulabilmesi amacıyla Nisan 2025’te yeniden ikmal ihalesine çıkıldı. İkinci ihaleyi de 6 milyar 884 milyon TL bedelle yine YDA İnşaat kazandı.

CİHAZLAR DA TAMAMLANMADI

Uzun süre tek bir çivinin dahi çakılmadığı hastane inşaatının tamamlanması için Nisan 2025’te yeniden ihale yapıldı. Yeni ihaleyi yine YDA İnşaat ve Sanayi A.Ş. aldı. Bu sefer 6 milyar 884 milyon TL bedelle ihaleyi alan şirket, bir yıl içinde hastaneyi kullanıma hazır hale getirmeyi taahhüt etti. Ancak taahhüt süresi Nisan ayında tamamlanmasına rağmen hastanenin altyapı ve çevre düzenlemesi yapılmadığı gibi hastanedeki cihazlar da tamamlanmadı.

GÖREVLİ PERSONEL KENTTEKİ DİĞER HASTANELERDE HİZMET VERİYOR

Geçtiğimiz ay Şanlıurfa Şehir Hastanesi bünyesinde görev yapmak üzere ataması gerçekleştirilen idari ve medikal sağlık personeli, binadaki fiziki koşulların ve teknolojik altyapının tam hazır olmaması nedeniyle sağlık personeli, kent genelindeki mevcut diğer kamu hastanelerine geçici olarak konumlandırıldı.

Alınan bilgilere göre, hastanenin en iyi ihtimalle sene sonunda hasta kabulüne başlayacağı öngörülüyor.