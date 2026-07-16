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Kaynak: AA / DHA / İHA

Şanlıurfa'da yaşanan bebek kaçırma girişimi, hastane güvenliğiyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Eyyübiye ilçesindeki Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire forması giyerek hastaneye giren H.İ.Ö. isimli kadın, yenidoğan servisindeki bir bebeği kaçırmaya teşebbüs etti.

Edinilen bilgilere göre olay, salı gecesi saat 03.40 sıralarında meydana geldi. Şüpheli kadın, kendisini hemşire olarak tanıtarak yenidoğan ünitesinden aldığı bebeği yoğun bakım servisine götüreceğini söyledi.

HASTANE PERSONELİNİN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

Şüpheli hareketlerden şüphelenen hastane görevlisi, kadını yalnız bırakmayarak refakat etti. Planının ortaya çıktığını fark eden H.İ.Ö., paniğe kapılarak bebeği bıraktı ve hastaneden kaçarak uzaklaştı.

Olayın ardından hastane yönetiminin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini kısa sürede belirledi.

POLİS OPERASYONUYLA YAKALANDI

Kimliği tespit edilen H.İ.Ö., Eyyübiye ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin, kısa süre önce düşük yaptığı ve bu nedenle ağır bir duygusal travma yaşadığı öğrenildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Mahkemeye çıkarılan H.İ.Ö., nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.