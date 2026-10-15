UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge'de AEK Atina ile karşı karşıya geldi.
Ukrayna temsilcisi, geriye düştüğü mücadelede rakibini 3-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.
SHAKHTAR DONETSK GERİDEN GELDİ
Karşılaşmanın 28. dakikasında Lovro Majer'in golüyle AEK Atina 1-0 öne geçti.
Bu gole 34. dakikada Pedrinho ile karşılık veren Shakhtar Donetsk, soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.
İkinci yarıda galibiyet için baskısını artıran Arda Turan'ın öğrencileri, 80. dakikada Tobias'ın golüyle 2-1 öne geçti. 86. dakikada sahneye çıkan Mendoza ise maçın skorunu belirledi.
ARDA TURAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK GALİBİYETİNİ ALDI
AEK Atina karşısında elde edilen galibiyet, Arda Turan için de ayrı bir önem taşıdı.
Genç teknik adam, kariyerinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir karşılaşmadan galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.
Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, ikinci hafta sonunda puanını 4'e yükseltti. AEK Atina ise 3 puanda kaldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Manchester City 2-4 PSG
Bodo/Glimt 1-0 Borussia Dortmund
Roma 3-4 Real Madrid
Real Betis 3-2 Porto
Aston Villa 6-0 Fenerbahçe
Shakhtar Donetsk 3-1 AEK Atina
Slovan Bratislava 0-3 Stuttgart
Feyenoord 3-2 Como
LASK Linz 3-6 Liverpool
Atletico Madrid 2-0 Manchester United
RB Leipzig 1-0 PSV Eindhoven
Galatasaray 1-4 Barcelona
Viking 3-3 Bayern Münih
Inter 3-4 Club Brugge
Arsenal 3-0 Lille
Villarreal 3-1 Napoli
Lens 0-2 Sporting CP
Sabah 2-0 Slavia Prag