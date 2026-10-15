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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge'de AEK Atina ile karşı karşıya geldi.

Ukrayna temsilcisi, geriye düştüğü mücadelede rakibini 3-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.

SHAKHTAR DONETSK GERİDEN GELDİ

Karşılaşmanın 28. dakikasında Lovro Majer'in golüyle AEK Atina 1-0 öne geçti.

Bu gole 34. dakikada Pedrinho ile karşılık veren Shakhtar Donetsk, soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.

İkinci yarıda galibiyet için baskısını artıran Arda Turan'ın öğrencileri, 80. dakikada Tobias'ın golüyle 2-1 öne geçti. 86. dakikada sahneye çıkan Mendoza ise maçın skorunu belirledi.

ARDA TURAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK GALİBİYETİNİ ALDI

AEK Atina karşısında elde edilen galibiyet, Arda Turan için de ayrı bir önem taşıdı.

Genç teknik adam, kariyerinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir karşılaşmadan galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.

Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, ikinci hafta sonunda puanını 4'e yükseltti. AEK Atina ise 3 puanda kaldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Manchester City 2-4 PSG

Bodo/Glimt 1-0 Borussia Dortmund

Roma 3-4 Real Madrid

Real Betis 3-2 Porto

Aston Villa 6-0 Fenerbahçe

Shakhtar Donetsk 3-1 AEK Atina

Slovan Bratislava 0-3 Stuttgart

Feyenoord 3-2 Como

LASK Linz 3-6 Liverpool

Atletico Madrid 2-0 Manchester United

RB Leipzig 1-0 PSV Eindhoven

Galatasaray 1-4 Barcelona

Viking 3-3 Bayern Münih

Inter 3-4 Club Brugge

Arsenal 3-0 Lille

Villarreal 3-1 Napoli

Lens 0-2 Sporting CP

Sabah 2-0 Slavia Prag