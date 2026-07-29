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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde taksiye binen Güney Koreli turist, Karaköy’e gitmek istediğini söyledi. Taksici, dışarıda yağmur yağdığı için taksiye binen turistten 10 dakikalık mesafe için 20 Euro istedi.

Gideceği mesafenin 2 kilometre olduğunu ifade eden turist, tepki verse de 20 Euroluk ücreti ödedi. Taksicinin kendisini istediği otelin önünde değil uzağında indirdiğini de ifade eden turist, o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

230 TL ÖDEMESİ GEREKİYORDU, BİN 78 TL ÖDEDİ!

10 dakikalık mesafeye normal şartlarda indi bindi ücreti olarak 230 TL ödemesi gereken turist, taksicinin hilekarlığı nedeniyle yaklaşık bin 78 TL ödeme yaptı.

Güney Koreli turistin "İşte bu yüzden taksiye binmek istemiyorum" notunu düşerek sosyal medyada paylaştığı bu anlar sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.