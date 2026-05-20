UEFA Avrupa Ligi finali için İstanbul’a gelen İngiliz taraftar, kısa mesafede ödediği yüksek taksi ücreti nedeniyle yaşadığı mağduriyeti sosyal medyada paylaştı. Dolmabahçe’de oynanacak dev final öncesi yaşanan olay, turistlerin taksi şikayetlerini yeniden gündeme taşıdı.

Çarşamba günü Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda Freiburg ile Aston Villa arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalini izlemek için İstanbul’a gelen İngiliz futbolsever, 3.7 kilometrelik yolculuk için sarı taksi şoförüne 3 bin 200 TL ödediğini söyledi. İngiliz taraftar, aynı mesafeyi dönüşte uygulama üzerinden çağırdığı araçla yaklaşık 580 TL’ye gittiğini belirtti.

Yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaşan taraftar, şu ifadeleri kullandı:

"Size verebileceğim en önemli tavsiye bu olacak... Tüm taksi rezervasyonlarınız için uygulama kullanın.

Sadece 3.7 km'lik bir yolculuk için sarı taksi şoförü benden 3.200 lira, yani yaklaşık 75 sterlin talep etti. Aynı yolu eve dönüşte uygulama kullanarak 9,50 sterlin (yaklaşık 580 TL) ödedim.

Sarı taksiler turistleri dolandırmakla ünlüdür ve ne yazık ki bugün, oğlum da arabada olduğu için sorun ve drama yaşamamak için bu tuzağa düştüm. Arkadaşlar, her zaman uygulama tercih edin."