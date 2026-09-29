Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Üsküdar Belediye Meclisi’nde yaşanan hareketliliğin ardından Ekrem Baki’den yeni bir karar geldi. Mayıs 2025’te AKP’den ayrılan ve Ocak 2026’da CHP’ye katılan Baki, CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimi öncesindeki soruşturma kapsamında tutuklanan Baki, 25 Eylül’de tahliye edilmişti. Tahliye kararının ardından Baki, siyasi parti üyeliğinin yanı sıra Üsküdar Belediye Meclisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki görevlerinden de ayrıldığını açıkladı.

“SİYASİ İLKELERİMLE UYUM İÇİNDE BİR KARAR”

Ekrem Baki, istifa kararını kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu. Baki’nin ifadeleri şöyle:

“Üsküdar’da kamuoyuna yansıyan gelişmelerin ardından, halkımıza ve vicdanıma karşı sorumluluğumun gereği olarak, makamların geçici olduğu inancıyla 25.09.2026 tarihi itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden, Üsküdar Belediye Meclisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliklerimden istifa ettim.”

Baki, kararının arkasındaki gerekçeyi anlatırken açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Hayatım boyunca doğru bildiğimi söylemeye ve bu doğrultuda yaşamaya gayret ettim. Mevcut yerel ve ulusal yönetim kriziyle ilgili görüş ve önerilerimi de ilgili kişilerle açıkça paylaştım. Bu karar, söz konusu sürecin sonunda siyasi ilkelerimle uyum içinde verdiğim bir karardır.”

“ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Üsküdar ve İstanbul için çalışmalarını sürdüreceğini belirten Baki, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bundan sonra da Üsküdar’a, İstanbul’a ve ülkemize katkı sunmak için imkanlarım ölçüsünde çalışmaya devam edeceğim. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür eder, kararımı kamuoyuna saygıyla duyururum.”

2025’TE AKP’DEN AYRILMIŞTI

Ekrem Baki, Mayıs 2025’te AKP’den istifa ederek bir süre bağımsız olarak görev yaptı. Baki, Ocak 2026’da CHP’ye katılarak siyasi yaşamını bu partide sürdürmeye başladı.