Atatürk'ün kurduğu Orman Çiftliğine cami inşa edilecek

Gazeteci İsmail Arı'nın haberine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Başkent’in en önemli yeşil alanı olan Atatürk Orman Çiftliği arazisine “yoğun talep olduğu” gerekçesiyle cami inşa edilmesi için plan hazırladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi plana karşı çıktı.