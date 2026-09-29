Gazeteci İsmail Arı'nın haberine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Başkent’in en önemli yeşil alanı olan Atatürk Orman Çiftliği arazisine “yoğun talep olduğu” gerekçesiyle cami inşa edilmesi için plan hazırladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi plana karşı çıktı.
Atatürk'ün kurduğu Orman Çiftliğine cami inşa edilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara'da bulunan ve Atatürk tarafından kurulan; yıllardır bakanlıkların binalar inşa ettiği Orman Çiftliği arazisine cami inşa edilesi için hazırlanan imar planına onay verdi. AOÇ arazisinde cami planına onay verilmesine gerekçe olarak ise "Yoğun talep" gösterildi.Kaynak: Diğer
Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan ve uzun yıllardır içerisine bakanlık binaları inşa edilen Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) imara açılmaya devam ediyor.
Daha önce, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bağlantılı olduğu bilinen Medipol Üniversitesi inşaatının hızla devam ettiği AOÇ arazisine, Millî Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binaları inşa edileceği açıklanmıştı.
Şimdi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AOÇ arazisinin 10 bin metrekarelik kısmına cami inşa edilmesi için imar planı hazırladı.
GEREKÇE: HALKIN YOĞUN TALEBİ
Hazırlanan imar planında, Orman Çiftliği Mahallesi’nin 10 bin metrekarelik kısmının “cami alanı” olarak planlandığı açıklandı. Bakanlık, cami yapılacak parsel için “Yenimahalle ilçesi sınırlarında kalsa da uygulama imar planı açısından yetkinin Çankaya Belediyesi’nde” olduğu ve alanının mülkiyetinin Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’nde olduğunu açıkladı.
Cami yapılacak alan daha önce planlara “Atatürk Orman Çiftliği Alanları ve 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Koruma Alanı Nazım İmar Planı kapsamında ağaçlandırılmış alan” olarak işlenmişti. Bakanlık planlama değişikliğinin gerekçesini, “Bölgede yaşayan insanların bu alana cami yapılması yönünde yoğun talebinin olması…” ifadeleriyle açıkladı.
BELEDİYELER ‘KANUNA AYKIRI’ DEDİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) plan değişikliğine dair görüşünde, "Söz konusu alanda, 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Kanunu'na uyulması gerekir. Plan notları 5659 Sayılı Kanun’da belirtilen ‘Atatürk Orman Çiftliği arazileri üzerinde konut, ticaret ve sanayi amaçlı yapılaşma yapılamaz’ hükmü ile ters düşmektedir. Plan teklifine konu öneri alan kullanımının Atatürk Orman Çiftliği statüsü ve kuruluş amacına uygun olmadığı değerlendirilmektedir" denildi.
Çankaya Belediyesi ise görüşünde şunları vurguladı:
“Atatürk ile Orman Çiftliği'nin birinci derece doğal ve tarihi sit alanı statüsü ve kuruluş amacı uyumlu bütüncül bir koruma amaçlı imar planı yapılması gerekirken parçacıl şekilde parsel bazında müdahalelerle yapılaşmaya açılması arazinin bütünlüğünü bozmaktadır. Plan değişikliği teklifinin Atatürk Orman Çiftliği arazisinin bütünlüğü aleyhine olması ve Atatürk Orman Çiftliği Kanunu hükümlerine uygun olmaması sebebiyle… hazırlanan imar planı teklifinin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.”