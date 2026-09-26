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Kaynak: Haber Merkezi

İBB Meclis Üyesi ve eski Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik, yayımladığı "Kamuoyuna Duyuru" başlıklı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

Çelik, 2024 yerel seçimlerinde CHP'den gelen teklifi, siyasi aidiyet tartışmalarının ötesinde Üsküdar'a ve Üsküdarlılara hizmet edebilmek düşüncesiyle kabul ettiğini belirtti. Ancak zaman içerisinde karşılaştığı yönetim anlayışının beklentilerini karşılamadığını savundu.

LİYAKAT VE YETKİ ELEŞTİRİSİ

Görev süresi boyunca liyakat konusunda ciddi tereddüt yaşamasına neden olan görevlendirmelerle karşılaştığını belirten Çelik, kurumsal yetki ve sorumlulukların dışında şekillendiğini düşündüğü yönetim süreçlerine şahit olduğunu ifade etti.

Belediye Başkan Yardımcısı olarak yetki ve çalışma alanının dönem dönem sınırlandırıldığını öne süren Çelik, görevini sağlıklı şekilde yerine getirmesini güçleştiren uygulamalarla karşılaştığını ve sistematik dışlanmaya maruz kaldığını düşündüğünü belirtti.

Çelik ayrıca siyasi geçmişi, duruşu ve toplumdaki karşılığının kendisine gerçek bir yönetim alanı açılmadan kamuoyuna yönelik bir görüntünün parçası haline getirildiğini ve zaman zaman suistimal edildiğini savundu.

"ŞAHSIMA VE EŞİME BASKI YAPILDI"

Çelik'in açıklamasında dikkat çeken bir diğer bölüm ise gözaltında bulunduğu dönemde yaşandığını öne sürdüğü olaylar oldu.

Belediye Başkanvekilliği seçimi öncesinde belediye meclis üyeliğinden istifa etmesi yönünde CHP ve YENİ Parti ilçe ve il örgütlerinden hem kendisine hem de eşine baskı yapıldığını iddia eden Çelik, şunları söyledi:

"İçinde bulunduğum şartlara ve ailemin yaşadığı ağır sürece rağmen böyle bir talep ve baskıyla karşı karşıya bırakılmam yerine öncelikle siyasi öngörü ve süreç yönetiminin başarısızlıklarından sorumlu olan kişilerin göz ardı edilmesi yaşadığım hayal kırıklığını daha da derinleştirmiştir."



ÜSKÜDAR DIŞINDAN GELEN KADROLARA DİKKAT ÇEKTİ

Çelik, belediye yönetimine ilişkin bir başka eleştirisinde ise zaman içerisinde Üsküdar dışından gelen kadroların belediyenin kurumsal işleyişinde etkin hale geldiğini savundu.

Bu konuda dönem dönem uyarılarda bulunduğunu ve itiraz ettiğini ifade eden Çelik, kendi iradesi ve sorumluluğu dışında gerçekleştiğini söylediği bazı yönetim, iş ve ilişkilerin sonuçlarının kendisine ve ailesine kadar ulaştığını belirtti.

"DÖRT YAŞINDAKİ EVLADIMDAN AYRI DÜŞTÜM"

Yürütülen hukuki sürecin yaşadıklarını kendisi açısından daha ağır bir boyuta taşıdığını belirten Çelik, özgürlüğünden mahrum kaldığını ve dört yaşındaki çocuğundan ayrı düştüğünü ifade etti.

Yaşadığı sürecin uzun süredir taşıdığı tereddütleri geri dönülemez bir noktaya getirdiğini belirten Çelik, siyaseti kişisel hesapların veya makam mücadelelerinin değil, millete hizmet etmenin aracı olarak gördüğünü vurguladı.

CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Çelik, açıklamasının sonunda siyasi ve vicdani sorumluluğunun gereği olarak CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.