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Meclis'in yaz tatiline girmesinden önce TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen infaz düzenlemesinde af yerine "şartlı tahliye" modeli üzerinde durulacağı ve düzenlemeden yararlanarak tahliye edilecek hükümlülerin yeniden suç işlemeleri halinde eski cezalarının kalan kısmıyla birlikte yeni cezalarını da çekecekleri bildirildi.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; uzun süredir kamuoyunda "af düzenlemesi" olarak tartışılan çalışmanın, klasik anlamda bir genel af ya da özel af niteliği taşımayacağı belirtiliyor.

BİR DEFAYA MAHSUS

Edinilen bilgilere göre, ilk aşamada 12. Yargı Paketi içerisinde yer alması planlanan infaz düzenlemeleri daha sonra paketten çıkarıldı. Kulislerde konuşulan formüle göre düzenleme, belirli şartları taşıyan hükümlüler için bir defaya mahsus uygulanacak.

Cezaevlerindeki yoğunluğun azaltılması ve hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması amaçlanan düzenleme, tahliye edilen kişilere koşulsuz bir serbestlik sağlamıyor. Düzenlemeden yararlanarak cezaevinden çıkan hükümlülerin yeniden suç işlememesi temel şart olarak öne çıkıyor.

Yeni suç işlerde eski ceza yeniden gündeme gelecek

Buna göre tahliye edilen bir kişinin ilerleyen süreçte yeniden suç işlemesi halinde yalnızca yeni suçundan aldığı ceza değil, daha önce infaz edilmeyen veya infazı yarım kalan cezası da yeniden gündeme gelecek.

TEKNİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kaynaklar, çalışmanın “cezasızlık” algısı oluşturmayacak şekilde kurgulanmaya çalışıldığını belirtirken düzenlemenin kapsamı, hangi suçları içerip içermeyeceği, kaç kişiyi etkileyeceği ve uygulanma şartları ise teklif metninin TBMM’ye sunulmasının ardından netlik kazanacak.

İktidar kanadında teklif üzerindeki teknik çalışmaların sürdüğü ifade edilirken, düzenlemenin Meclis’in tatile girmesinden önce yasalaştırılması ihtimali üzerinde duruluyor.