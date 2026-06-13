Arda Güler için yeni transfer iddiası: Milli yıldız için rekor bonservis

AVRUPA DEVLERİ TAKİPTE

Arda Güler için yalnızca PSG değil, birçok Avrupa devinin de devrede olduğu belirtiliyor. Chelsea’nin 117 milyon euro civarında bir teklif hazırladığı, ayrıca Liverpool ve Arsenal’ın da genç yıldızı yakından izlediği ifade ediliyor.