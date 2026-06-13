Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Arda Güler için yeni transfer iddiası: Milli yıldız için rekor bonservis

Arda Güler için yeni transfer iddiası: Milli yıldız için rekor bonservis

Gösterdiği performansla dikkatleri çeken milli yıldızımız Arda Güler'e bir talip daha çıktı. Dış basında yer alan habere göre dünyanın en iyi takımlarından biri genç futbolcu için 120 milyon euro bonservisi gözden çıkardı. İşte detaylar...

Kaynak: Diğer
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Arda Güler için yeni transfer iddiası: Milli yıldız için rekor bonservis - Resim: 1

Real Madrid’in en değerli oyuncularından biri haline gelen milli futbolcumuz Arda Güler için gündeme bomba gibi düşen transfer iddiaları ortaya atıldı.

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Arda Güler için yeni transfer iddiası: Milli yıldız için rekor bonservis - Resim: 2

İspanyol devinde bu sezon 40’ı ilk 11 olmak üzere 51 maça çıkan Arda Güler, 6 gol ve 14 asistlik performansıyla toplam 20 gole doğrudan katkı sağlayarak dikkat çekici bir sezon geçirdi.

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Arda Güler için yeni transfer iddiası: Milli yıldız için rekor bonservis - Resim: 3

Genç yıldız, bu performansıyla takımının en çok maça çıkan ikinci oyuncusu olurken, Real Madrid’in asist istatistiklerinde de zirvede yer aldı. Ayrıca La Liga’da asist krallığı yarışında ilk üç içinde bulunuyor.

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Arda Güler için yeni transfer iddiası: Milli yıldız için rekor bonservis - Resim: 4

UEFA tarafından “yılın çıkış yapan oyuncusu” seçilen 21 yaşındaki milli futbolcunun performansı, Avrupa’nın dev kulüplerini harekete geçirdi.

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Arda Güler için yeni transfer iddiası: Milli yıldız için rekor bonservis - Resim: 5

PSG’DEN 120 MİLYON EUROLUK HAMLE İDDİASI! REKOR KIRILACAK

Dış basında yer alan haberlere göre, üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Paris Saint-Germain, Arda Güler için 120 milyon euroluk bir teklif hazırlığında. Fransız ekibinin, Real Madrid’in kapısını bu rakamla çalmaya hazırlandığı ileri sürüldü. Öte yandan transfer gerçekleştiği takdirde Arda Güler, Türk futbol tarihinde bonservis rekoru kırılmış olacak.

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Arda Güler için yeni transfer iddiası: Milli yıldız için rekor bonservis - Resim: 6

ENRIQUE ÇOK İSTİYOR

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique’nin, orta sahasını yeniden şekillendirmek istediği ve Arda Güler’i bu planın merkezine koyduğu iddia edildi. İspanyol çalıştırıcının genç yıldızı yakından takip ettiği ve onu “geleceğin Ballon d’Or adayı” olarak gördüğü de haberlerde yer aldı.

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Arda Güler için yeni transfer iddiası: Milli yıldız için rekor bonservis - Resim: 7

AVRUPA DEVLERİ TAKİPTE

Arda Güler için yalnızca PSG değil, birçok Avrupa devinin de devrede olduğu belirtiliyor. Chelsea’nin 117 milyon euro civarında bir teklif hazırladığı, ayrıca Liverpool ve Arsenal’ın da genç yıldızı yakından izlediği ifade ediliyor.

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Arda Güler için yeni transfer iddiası: Milli yıldız için rekor bonservis - Resim: 8

Real Madrid cephesi ise Arda Güler’i kesin olarak satmayı düşünmediğini belirtse de, olası astronomik tekliflerin kulübün planlarını değiştirebileceği konuşuluyor.

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Arda Güler için yeni transfer iddiası: Milli yıldız için rekor bonservis - Resim: 9

REAL MADRİD’İN PLANI

İspanyol basınında yer alan iddialara göre Real Madrid, olası bir ayrılık senaryosuna karşı alternatif planlarını da hazırlamış durumda. Serie A ekibi Como’da dikkat çeken performans sergileyen Nico Paz’ın geri çağrılabileceği, ayrıca elde edilecek olası bonservis gelirinin transfer piyasasında kullanılabileceği öne sürüldü.

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Arda Güler için yeni transfer iddiası: Milli yıldız için rekor bonservis - Resim: 10

MİLLİ TAKIM KARARI

Öte yandan A Milli Takım kampında bulunan Arda Güler’in, Dünya Kupası süreci devam ederken hiçbir transfer görüşmesine katılmama kararı aldığı öğrenildi. Genç yıldızın, turnuva performansının transfer sürecine doğrudan etki edeceği belirtiliyor.

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