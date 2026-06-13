Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin, bugünkü köşe yazısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili siyaset kulislerini hareketlendirecek önemli iddiaları gündeme taşıdı. Erkin, Yavaş’ın siyasi geleceğine ve CHP içindeki konumuna dair analizlerini paylaştı.
Kulisleri sallayan iddia: Mansur Yavaş’ın sonraki hamlesi ne olacak?
Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP içinde yaşanan siyasi kaostan ciddi düzeyde yorulduğunu ve bir süreliğine geri çekilerek gelişmeleri uzaktan izleme kararı aldığını ileri sürdü.Kaynak: Diğer
Aytunç Erkin, Ankara kulislerinde konuşulanlara dayandırdığı bilgileri aktarırken, Mansur Yavaş'ın parti içindeki mevcut hareketlilik ve kaotik durum nedeniyle yıprandığını belirtti. Erkin, şu değerlendirmede bulundu:
"Peki ne yapacak Yavaş? Bilgim, bugünlerde biraz geri çekileceği ve olanı biteni uzaktan izleyeceği. Önemli bir CHP’li dedi ki: “Bu süreçte Mansur Yavaş’ın yıpranmaması gerekiyor. O da yıpranırsa 2028 süreci iyice zorlu hale gelir.” Bir bilgi de şu: Mansur Yavaş ve arkadaşları önümüzdeki günlerde yapılacak anketleri de değerlendirecek, kamuoyunun nabzını tutmaya çalışacak. O da bir yol haritasının şekillenmesine yardımcı olabilir. Yazımın girişindeki şu cümleleri hatırlatmakta fayda var: “Bu yorgunluk, duygusal tükenme ve siyasi katılımdan kopma olarak kendini gösterir ve seçmenleri belirsizlik karşısında acil eylem vaat eden kararlı liderler aramaya yönlendirir.”
Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı seçimi için temel stratejisinin yüzde 50+1 formülü üzerine kurulu olduğunu hatırlatan Erkin, bölünmüş bir CHP yapısıyla ya da olası yeni bir partiyle bu orana ulaşmanın güçlüğünün farkında olduğunu ifade etti. Mansur Yavaş'ın parti içindeki ayrışmada Kemal Kılıçdaroğlu ile eski genel başkan Özgür Özel arasında nasıl bir denge kuracağı tartışılmaya devam ediyor.
Güvenpark ve Ferdi Zeyrek anma programlarına katılması sebebiyle Özel'e yakın olduğu yorumları yapılsa da Yavaş, her fırsatta parti içi bütünlüğü vurguluyor.
Yavaş, 30 Mayıs 2026'daki Güvenpark bayramlaşmasında, insanların umudunu tüketecek bir konumda olmaktansa siyaseti bırakacağını belirterek, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu yüz yıllık partinin birliğini savunduğunu dile getirmişti. Ayrıca Yavaş; Vahap Seçer ve Zeydan Karalar ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu’nu genel merkezde ziyaret etmiş, CHP Grup Toplantısı sürecinde de Kılıçdaroğlu'na partinin geleceği adına yapıcı adımlar atma çağrısında bulunmuştu.
Yazıda, Mansur Yavaş’ın önündeki iki temel siyasi senaryo ve risk analizi şu şekilde sıralandı:
Bölünmüş CHP Senaryosu: Kılıçdaroğlu liderliğindeki yapıda kalınması durumunda taban tepkisinin ne olacağı hesaplanıyor. Yüzde 50+1 için başlangıçtaki yüzde 33-35'lik kemik oyun üzerine en az yüzde 15 daha eklenmesi gerekiyor ancak tepkiler nedeniyle bu hedefe ulaşmak zor görünüyor.
Yeni Parti Senaryosu: Kurulacak olası yeni bir partinin çizgisi ve Ekrem İmamoğlu'na olan mesafesi kritik önem taşıyor. Yeni parti CHP oylarının tamamını alsa bile Yavaş'ın yine dışarıdan büyük oranda oy desteğine ihtiyacı doğuyor.
Aytunç Erkin, edindiği son bilgilere göre Mansur Yavaş'ın bu dönemde aktif tartışmalardan uzak durarak olayları izleyeceğini belirtti. Erkin, Yavaş ve ekibinin önümüzdeki günlerde yapılacak kamuoyu anketlerini inceleyerek halkın nabzına göre yeni bir yol haritası şekillendireceğini yazdı.