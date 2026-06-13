Kulisleri sallayan iddia: Mansur Yavaş’ın sonraki hamlesi ne olacak?

Yazıda, Mansur Yavaş’ın önündeki iki temel siyasi senaryo ve risk analizi şu şekilde sıralandı:

Bölünmüş CHP Senaryosu: Kılıçdaroğlu liderliğindeki yapıda kalınması durumunda taban tepkisinin ne olacağı hesaplanıyor. Yüzde 50+1 için başlangıçtaki yüzde 33-35'lik kemik oyun üzerine en az yüzde 15 daha eklenmesi gerekiyor ancak tepkiler nedeniyle bu hedefe ulaşmak zor görünüyor.

Yeni Parti Senaryosu: Kurulacak olası yeni bir partinin çizgisi ve Ekrem İmamoğlu'na olan mesafesi kritik önem taşıyor. Yeni parti CHP oylarının tamamını alsa bile Yavaş'ın yine dışarıdan büyük oranda oy desteğine ihtiyacı doğuyor.