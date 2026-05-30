Türkiye genelinde istihdamda kapsayıcılığı artırmak ve dezavantajlı grupları üretken bireyler olarak topluma kazandırmak için atılan adımlar devasa bir bütçeyle taçlandı. Yönetmelikte yapılan devrim niteliğindeki değişikliklerle bürokratik engeller tek tek yıkılırken, 2026’nın ilk iki döneminde sağlanan mali destek, 2024 yılının tamamında verilen desteğin üç katını geride bırakarak cumhuriyet tarihinin rekor kıran seviyesine ulaştı.

KANUNİ ZORUNLULUĞA UYMAYAN PATRONLAR FONLAYACAK!

Milyonlarca lirayı bulan bu muazzam projenin finansman modeli, adaletin ve toplumsal dayanışmanın en net göstergesi oldu. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre; 50 ve üzeri işçi çalıştıran özel sektör iş yerleri %3 oranında engelli; kamu kurumları ise %4 engelli ve %2 eski hükümlü çalıştırmakla yükümlü bulunuyor.

Bu yasal yükümlülüğü yerine getirmeyerek dezavantajlı vatandaşlara kapısını kapatan işverenlerden kuruşu kuruşuna tahsil edilen idari para cezaları, oluşturulan özel komisyon aracılığıyla doğrudan engelli ve eski hükümlülerin istihdam projelerine hibe ve kaynak olarak aktarılıyor. Yani zenginden kesilen ceza, engellinin ekmek teknesi oluyor.

İstihdam Projelerinde Yıllara Göre Rekor Yükseliş:

2023 yılı: 37,9 milyon tl kaynak (289 proje desteklendi)

2024 yılı: 125,4 milyon tl kaynak (488 proje desteklendi)

2025 yılı: 635,7 milyon tl kaynak (1.023 proje desteklendi)

2026 yılı (sadece ilk iki dönem)

HER ENGELLİ VATANDAŞA BİR "İŞ KOÇU" MENTÖRLÜĞÜ

Bakanlığın hayata geçirdiği Destekli İstihdam Projesi ile otizmli, Down sendromlu, serebral palsili, zihinsel veya ruhsal engeli bulunan ve iş bulmakta en çok zorlanan özel bireylerin iş hayatına adaptasyonu sağlanıyor. Yeni model kapsamında iş yerlerinde görevlendirilecek olan "İş Koçları" ve danışmanlar, her biri en fazla 4 engelli çalışana bire bir mentörlük ve refakat hizmeti sunacak.

Proje kapsamında sadece engelli bireylerin ücret giderleri karşılanmakla kalmayacak; iş koçlarının maliyetleri için de işverenlere ilave devlet katkısı sunulacak. Ayrıca, fabrikaların ve ofislerin engelli bireylerin erişimine uygun hale getirilmesi için mimari düzenleme finansmanı da yine devlet tarafından hibe edilecek.

BÜROKRASİ VE KIRTASİYECİLİK TAMAMEN SIFIRLANDI

Mevzuat değişiklikleriyle birlikte projelerin hayata geçme hızı da maksimuma çıkarıldı. Daha önce yılda sadece 2 kez yapılan proje çağrıları yılda 6 döneme çıkarılarak başvuru süreçleri sürekli hale getirildi.

Başvuruların İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarına sunulma zorunluluğu gibi aylarca süren bürokratik onay mekanizmaları tamamen kaldırılarak evraklar doğrudan Ankara'daki ana komisyona iletilmeye başlandı. Böylece projelerin onaylanma ve paraların hesaplara yatma süresi rekor düzeyde kısaltıldı.