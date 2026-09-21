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“Rüşvet” ve “yolsuzluk” suçlamaları kapsamında yargılanan eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesi, Acar'ın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

Ancak savcılığın karara itiraz etmesinin ardından Acar, bu kez “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlaması kapsamında yeniden gözaltına alındı.

EVİNDEKİ KASADAN 26 KİLO KÜLÇE ALTIN ÇIKMIŞTI

Acar'ın evinde daha önce gerçekleştirilen aramada kasada 26 kilogram külçe altın, 1 milyon 320 bin dolar ve 121 bin Euro ele geçirilmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Acar'ın geliriyle orantılı olmayacak şekilde mal varlığı edindiği, bazı varlıklarını gizlediği ve şüpheli banka hareketlerinin bulunduğu bildirilmişti.

Yaklaşık 26 yıl DHMİ Genel Müdürlüğünde görev yapan ve Kasım 2024'te emekliye ayrılan Acar ise aylık gelirinin 3 milyon TL olduğunu belirtmişti.

Dosyaya, Acar'ın emekliliğinden yaklaşık üç ay önce Batman'da bir mercimek fabrikası satın aldığı ve üzerine kayıtlı 12 gayrimenkul bulunduğu bilgisi de girmişti.

TANIKLAR MAL VARLIĞININ KAYNAĞINA İLİŞKİN KONUŞTU

Davanın daha önce Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmasında Acar, SEGBİS aracılığıyla savunma yapmış ve mal varlığının kaynağına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Tanık Behice Nilgün Erdem, Acar'a bedelsiz olarak devrettiği gayrimenkulün geçmişte aldığı mimarlık ve danışmanlık hizmetlerinin karşılığı olduğunu savunmuştu.

Acar'ın yeğeni Ahmet Acar ise Batman'daki miras arazisine otel yapılması amacıyla gerçekleştirilen anlaşma sonucunda Acar'a 300 bin dolar ve 1 kilogram altın verdiğini söylemişti.

SAVCILIK TUTUKLULUĞUN DEVAMINI TALEP ETTİ

Duruşmada bilirkişi raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığı belirtilirken savcılık, Mehmet Cemil Acar açısından kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğunu, bilirkişi raporunun gelmediğini ve delillerin henüz tamamlanmadığını belirterek tutukluluk halinin devamını istedi.

Savcılık, sanık Çağla Acar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin de sürdürülmesini talep etti.

ACAR'IN SAVUNMASI: “BENİM HİÇBİR SUÇUM YOK”

Savcılık mütalaasının ardından yeniden söz verilen Mehmet Cemil Acar, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Acar'ın ifadesi şöyle:

“Mütalaayı kabul etmiyorum. Elbette birileri bu süreci de değerlendirecektir. Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı şu an bizim koğuşta ve ‘Balyoz'da, Ergenekon'da bile böyle bir zulüm yaşamadılar’ dedi. Bir takım bürokratların hıncıyla bu zulüm devam ediyor. Ben hiçbir şekilde suç işlemedim. Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulu’nun bütün işleyişleri denetlenmiş tek kişiyim. Benim hiçbir suçum yok. Sırtını bir takım siyasilere dayamış bir takım bürokratların hıncıdır bu. Bazı bürokratların spekülasyon yaparak bakanı yönlendirerek başlayan ve bugüne gelen bir süreç bu”

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Mahkeme, Acar'ın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmetti.

Davanın bir sonraki duruşmasının 7 Aralık'ta yapılmasına karar verildi.

TAHLİYENİN ARDINDAN YENİDEN GÖZALTI

Savcılığın tahliye kararına itiraz etmesinin ardından Acar hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Eski DHMİ yöneticisi, bu kez “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlaması kapsamında gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gelişmeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun'nun 282. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığını değerlerini aklama suçlaması ile yürütülen soruşturma kapsamında, DMHİ eski yöneticisi Mehmet Cemil Acar gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturma titizlikle devam etmektedir.”