AKOM’un paylaşımına göre İstanbul’da halen 26-28 derece aralığında seyreden yaz değerlerindeki sıcaklıklar çakılacak. Tarih veren AKOM gök gürültülü yağış uyarısında bulunarak İstanbulluları uyardı.
AKOM gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor (21 Eylül 2026)
AKOM'dan gelen uyarıya göre İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor. Tarih veren AKOM gün gün uyardı...Dilek Taşdemir
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR
AKOM'dan gelen açıklamaya göre İstanbul’da salı sabahından itibaren rüzgarın kuvvetleneceği ve bununla birlikte sıcaklıkların düşeceği belirtildi.
Sıcaklıkların düşüşle birlikte bahar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.
YAĞIŞLAR AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRACAK
İstanbul genelinde aralıklarla sağanak yağış geçişleri yaşanması bekleniyor.
AKOM, salı akşam saatlerinden itibaren yağışların etkisini artıracağı uyarısında bulundu.
Yağışların Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde görülmesi tahmin ediliyor. İstanbul genelinde yer yer kuvvetli yağış geçişlerine karşı dikkatli olunması istendi.
ÇARŞAMBA AKŞAMINA KADAR SÜRECEK
AKOM, gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin oluşturabileceği olumsuzluklara karşı İstanbulluların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.
Yağışlı havanın çarşamba akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Kentte sağanak yağışlı havanın çarşamba akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
AKOM'un hava durumu tahminine göre, gök gürültülü sağanaklar ve rüzgarın da kuvvetlenmesiyle birlikte sıcaklıklardaki belirgin düşüş İstanbul’da hava koşullarını değiştirecek.