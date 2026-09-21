Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem AKOM gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor (21 Eylül 2026)

AKOM gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor (21 Eylül 2026)

AKOM'dan gelen uyarıya göre İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor. Tarih veren AKOM gün gün uyardı...

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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AKOM gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor (21 Eylül 2026) - Resim: 1

AKOM’un paylaşımına göre İstanbul’da halen 26-28 derece aralığında seyreden yaz değerlerindeki sıcaklıklar çakılacak. Tarih veren AKOM gök gürültülü yağış uyarısında bulunarak İstanbulluları uyardı.

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AKOM gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor (21 Eylül 2026) - Resim: 2

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR

AKOM'dan gelen açıklamaya göre İstanbul’da salı sabahından itibaren rüzgarın kuvvetleneceği ve bununla birlikte sıcaklıkların düşeceği belirtildi.

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AKOM gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor (21 Eylül 2026) - Resim: 3

Sıcaklıkların düşüşle birlikte bahar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.

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AKOM gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor (21 Eylül 2026) - Resim: 4

YAĞIŞLAR AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRACAK

İstanbul genelinde aralıklarla sağanak yağış geçişleri yaşanması bekleniyor.

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AKOM gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor (21 Eylül 2026) - Resim: 5

AKOM, salı akşam saatlerinden itibaren yağışların etkisini artıracağı uyarısında bulundu.

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AKOM gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor (21 Eylül 2026) - Resim: 6

Yağışların Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde görülmesi tahmin ediliyor. İstanbul genelinde yer yer kuvvetli yağış geçişlerine karşı dikkatli olunması istendi.

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AKOM gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor (21 Eylül 2026) - Resim: 7

ÇARŞAMBA AKŞAMINA KADAR SÜRECEK

AKOM, gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin oluşturabileceği olumsuzluklara karşı İstanbulluların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

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AKOM gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor (21 Eylül 2026) - Resim: 8

Yağışlı havanın çarşamba akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

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AKOM gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor (21 Eylül 2026) - Resim: 9

Kentte sağanak yağışlı havanın çarşamba akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

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AKOM gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor (21 Eylül 2026) - Resim: 10

AKOM'un hava durumu tahminine göre, gök gürültülü sağanaklar ve rüzgarın da kuvvetlenmesiyle birlikte sıcaklıklardaki belirgin düşüş İstanbul’da hava koşullarını değiştirecek.

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