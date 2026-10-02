Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından verilen disiplin cezalarına ilişkin itirazları karara bağladı.

Kurul, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolcu Lesley Ugochukwu'nun cezalarında değişikliğe gitmedi.

Sarı-kırmızılı kulübe taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle verilen para cezası da onandı.

OKAN BURUK'UN CEZASI DEĞİŞMEDİ

Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Okan Buruk'a, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 100 bin lira para cezası verilmişti.

Tahkim Kurulu, yapılan itirazı inceleyerek Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) kararında isabetsizlik bulunmadığına hükmetti ve cezayı onadı.

UGOCHUKWU'YA 2 MAÇ MEN CEZASI

Aynı mücadelede kırmızı kartla oyun dışında kalan Lesley Ugochukwu'nun 2 resmi müsabakadan men cezasına yaptığı itiraz da reddedildi. Böylece Fransız futbolcuya verilen 2 maçlık ceza kesinleşti.

GALATASARAY'IN PARA CEZASI DA ONANDI

Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübüne taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle verilen 350 bin liralık para cezasını da onadı.