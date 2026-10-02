Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıkları kapsamında Orfa Yapı Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Pendik Belediye Stadı'nda oynanan mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını üç farklı geride tamamladığı karşılaşmada ikinci devrede bulduğu gollerle geri dönmeyi başardı.
PENDİKSPOR İLK YARIDA ÜÇ GOL BULDU
Galatasaray, mücadeleye Enes Emre Büyük, Kaan Ayhan, Arda Ünyay, El Chadaille Bitshiabu, Berat Luş, Eyüp Aydın, Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Kazımcan Karataş ve Can Armando Güner ilk 11'iyle başladı.
Ev sahibi Pendikspor, 15. dakikada Taha Emre İnce'nin golüyle öne geçti. Hakan Yeşil'in 24. dakikada kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran İstanbul temsilcisi, 35. dakikada Bekir Karadeniz'in golüyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
GALATASARAY'DAN İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNÜŞ
İkinci yarıda Arda Tagay, Ismail Jakobs, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Onur Kağan Yıldız, Ada Metin Karatepe ve Efe Gündal Galatasaray'da forma şansı buldu.
Sarı-kırmızılılar, 67. dakikada Arda Ünyay'ın golüyle farkı ikiye indirdi. 84. dakikada Arda Tagay'ın kaydettiği golle skor 3-2'ye geldi.
Galatasaray, 88. dakikada kazanılan penaltıyı Kaan Ayhan'ın gole çevirmesiyle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 3-3 sona erdi.