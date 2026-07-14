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Kaynak: AA

Ukrayna’nın son dönemde Azak Denizi ve çevresindeki limanlara yönelik insansız hava aracı saldırılarını artırması, Rusya’nın tahıl sevkiyat planlarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

ALTERNATİF ROTALAR GÜNDEMDE

Rusya Tarım Bakanlığı, tarım ürünlerinin sevkiyatında alternatif güzergahların değerlendirildiğini açıkladı. Açıklamada, lojistik akışların ihtiyaç halinde farklı rotalara yönlendirilebileceği vurgulandı.

“İHRACAT VE ARZ ETKİLENMEYECEK”

Bakanlık, Azak Denizi’ndeki gelişmelerin Rusya’nın iç piyasadaki gıda arzını ve ihracatını etkilemeyeceğini belirterek mevcut kapasitenin yeterli olduğuna dikkat çekti.

KRİTİK İHRACAT HATTI

Azak Denizi ve çevresindeki limanlar, Rusya’nın tahıl ihracatında önemli bir rol oynuyor. Bölgede artan güvenlik riskleri, küresel tahıl ticaretinde yeni lojistik adımların atılabileceğine işaret ediyor.