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Kaynak: İHA

Haymana’nın Yaylabeyi Köyü’nde yaşayan üretici Galip Gencer, geçtiğimiz yıl deneme amacıyla ektiği sarımsaktan 2 ton verim alınca bu yıl ortaklarıyla birlikte ekim alanını 270 dönüme (dekara) çıkardı. Haymana’nın nemsiz ikliminin ve zengin toprak yapısının sarımsak kalitesini artırdığını belirten Gencer, bu yıl tam 350 ton sarımsak rekoltesi beklediklerini müjdeledi.

Kavurucu sıcaklara rağmen tarlada 60'tan fazla işçinin aralıksız çalıştığı hasat sürecinde, ilerleyen günlerde bu sayının diğer tarlalarla birlikte 150 işçiye kadar çıkması öngörülüyor.

KİLOGRAMI TARLADA 190 LİRAYI BULDU: GELİRİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Sarımsağın getirisinin geleneksel ürünlere göre çok daha yüksek olduğunu vurgulayan Galip Gencer, piyasa değerine ve kazanç potansiyeline ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Geçen sene bu sarımsağı tarlada ortalama 180-190 liradan alıyorlardı. Biz ise tohumluk olarak geçen yıl 250 liraya satın aldık. Bu sene pazarın nasıl oluşacağını piyasa belirleyecek ancak sarımsağın çıktısı ve karı çok yüksek. Buğday ve arpa artık para etmez hale geldi. Bu sene eğer zararsız çıkarsak önümüzdeki yıl ekim alanını 500 dönüme çıkarmayı hedefliyorum."

Ekim zamanı olarak Ekim (onuncu) ayını tercih ettiklerini belirten başarılı çiftçi, sonbaharda ekilen sarımsağın hem daha kaliteli olduğunu hem de sulama maliyetini yarı yarıya (10 su yerine 5 su) düşürerek masrafları ciddi oranda azalttığını ifade etti.

"HAYMANA'DA SARIMSAK PAZARI KURULSUN"

Üretimi tüm ilçeye yaymak istediğini belirten Gencer, "Herkesin ekip başarılı olmasını isterim. Haymana'da bir sarımsak pazarı kurulsun. Herkes gelsin burada beğendiğini alsın" diyerek diğer çiftçilere de tohum ve makine desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.

RESMİ KURUMLARDAN TAM DESTEK: TARIM HAVZASINA ALINMASI İSTENİYOR

Haymana İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ozan Volkan Cihan, teknik ekiplerle birlikte üretim sürecini yakından takip ettiklerini ve çiftçilere alternatif gelir kaynağı yaratmak adına her türlü desteği sürdüreceklerini belirtti.

Haymana Ziraat Odası Başkanı Suat Devran ise ilçede 100 bin dekara yakın sulu tarım arazisi bulunduğuna dikkat çekerek, katma değeri (KDV'si) oldukça yüksek olan bu ürünü tarım havzasına aldırmak ve üreticiye ek prim desteği sağlamak için İl Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunacaklarını açıkladı.