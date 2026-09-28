Liverpool forması giyen Dominik Szoboszlai, Galatasaray taraftarı ve RAMS Park atmosferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Eski Fenerbahçeli yıldızın tarihi performansı futbol dünyasını salladıEski Fenerbahçeli yıldızın tarihi performansı futbol dünyasını salladıSpor

Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a üç kez rakip olan Macar futbolcu, İstanbul'da oynadığı iki karşılaşmadan da 1-0'lık yenilgiyle ayrılmış, Liverpool sahasındaki mücadeleyi ise 4-0 kazanmıştı.

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'EN İYİ ATMOSFER GALATASARAY'

JD Sports'a konuşan Szoboszlai'ya, Anfield dışında karşılaştığı en iyi atmosfer soruldu.

25 yaşındaki yıldız tercihini Galatasaray'dan yana kullanarak şu ifadeleri kullandı:

"En iyi atmosfer, 'Galatasaray' diyebilirim. Gerçekten çılgıncaydı. Farklı bir şeydi, bambaşkaydı."