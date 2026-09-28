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Fenerbahçe'de 2020-2023 yılları arasında forma giyen Enner Valencia, Arjantin'de tarihi bir performansa imza attı.

Arjantin Kupası çeyrek finalinde Boca Juniors, 2-0 geriye düştüğü Racing Club karşılaşmasını 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi. Geri dönüşün başrolünde ise Valencia yer aldı.

56. DAKİKADA GİRDİ, MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Ekvadorlu golcü, Boca Juniors'ın 2-0 geride olduğu 56. dakikada oyuna dahil oldu.

Valencia, 72 ve 80. dakikalar ile 90+5'te rakip fileleri havalandırarak yalnızca 23 dakika içerisinde hat-trick yaptı ve takımını 3-2'lik galibiyete taşıdı.

Tecrübeli santrforun üç golünü de kafayla kaydetmesi ise performansını sıra dışı bir noktaya taşıdı.

Valencia entró en la historia de Boca.



Pese a quien le pese, el ecuatoriano hizo lo que todos soñamos: hat-trick con la azul y oro.



Dar vuelta el partido, delirar al rival, cantar, saltar y clasificar. Todo con un gol en la última jugada para dejarlos en el piso tapándose el… pic.twitter.com/9Y8bnt8bzf — Demer (@ldemer) September 27, 2026

6 YIL SONRA BİR İLK

Tamamı kafa golüyle hat-trick yapmak futbolda sık rastlanan bir istatistik değil. Üç kafa golüyle hat-trick yapan son isimlerden biri Marouane Fellaini olmuştu.

Belçikalı eski futbolcu, 2020 yılında Shandong Luneng formasıyla Dalian Pro karşısında 7 dakika içerisinde üç kafa golü kaydetmişti.

Enner Valencia böylece 6 yıl sonra üç kafa golüyle hat-trick yapan bir futbolcu olarak dikkatleri üzerine çekti.