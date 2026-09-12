Yeniçağ Gazetesi
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Sadece 20 ağaç dikerek başladı: Şimdi servetine servet katıyor

Yıllardır geleneksel tarımla uğraşan çiftçi, aldığı sıra dışı bir kararla arazisine yalnızca 20 fidan dikti. İlk hasatta elde ettiği kazanç rotasını tamamen değiştirmesine yetti. Aradan geçen yılların ardından küçük bahçe, yüzlerce ağacın bulunduğu büyük bir üretim merkezine dönüştü.

Kaynak: Diğer
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Sadece 20 ağaç dikerek başladı: Şimdi servetine servet katıyor - Resim: 1

Kahve üretimini bırakmaya karar verdi
Brezilya’nın Paraná eyaletine bağlı Apucarana bölgesinde yaşayan João Costa, uzun yıllar bölgede yaygın olan kahve yetiştiriciliğiyle uğraştı. Ancak daha yüksek gelir sağlayabilecek farklı bir ürüne yönelmeye karar verdi.

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Sadece 20 ağaç dikerek başladı: Şimdi servetine servet katıyor - Resim: 2

Her şey 20 fidanla başladı
Costa, kahve üretimini bırakarak arazisine sadece 20 avokado fidanı dikti. Küçük ölçekte başlayan bu deneme, ilerleyen yıllarda hayatının en önemli tarımsal yatırımına dönüştü.

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Sadece 20 ağaç dikerek başladı: Şimdi servetine servet katıyor - Resim: 3

İlk hasat kararını değiştirdi
Avokado ağaçlarından aldığı ilk ürünün sağladığı gelir Costa’yı şaşırttı. Elde ettiği kazancın ardından üretimini bu alanda büyütmeye karar verdi ve yatırımlarını avokadoya yöneltti.

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Sadece 20 ağaç dikerek başladı: Şimdi servetine servet katıyor - Resim: 4

20 ağaç yüzlerce ağaca dönüştü
Başlangıçta yalnızca 20 ağaçtan oluşan bahçe yıllar içerisinde hızla genişledi. Yaklaşık 30 yıllık süreç sonunda Costa’nın 600’den fazla meyve veren ağaca ulaştığı belirtildi.

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Sadece 20 ağaç dikerek başladı: Şimdi servetine servet katıyor - Resim: 5

Yıllık üretimi 400 tonu geçti
Üretim alanını sürekli genişleten çiftçinin yıllık avokado üretimi 400 tonun üzerine çıktı. Costa ayrıca binden fazla ağaç kapasitesine sahip yeni plantasyonlar kurmaya başladı.

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Sadece 20 ağaç dikerek başladı: Şimdi servetine servet katıyor - Resim: 6

Ürünlerini ülkenin dört bir yanına gönderiyor
Costa’nın yetiştirdiği avokadolar yalnızca bulunduğu bölgede satılmıyor. Ürünler São Paulo, Pará ve Pernambuco dahil Brezilya’nın farklı eyaletlerine gönderiliyor.

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Sadece 20 ağaç dikerek başladı: Şimdi servetine servet katıyor - Resim: 7

20 fidanla başlayan iş büyük üretime dönüştü
Küçük bir denemeyle başladığı avokado yetiştiriciliğini yıllar içinde büyük bir işletmeye dönüştüren João Costa, bugün bölgenin öne çıkan üreticileri arasında gösteriliyor. Hikâyesinin başlangıcında ise yalnızca 20 avokado fidanı bulunuyordu.

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