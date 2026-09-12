İstanbul’da yaz havası yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor.
AKOM uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor (12 Eylül 2026)
İstanbul’da bugün 30 dereceye kadar yükselecek sıcaklıklardan sonra serin ve yağışlı hava etkili olacak. AKOM, pazar ve pazartesi günleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un paylaştığı haftalık hava tahmin raporuna göre, şehirde yarından itibaren serin ve yağışlı hava etkisini gösterecek.
Bugün İstanbul’da sabah saatlerinde 21 derece olan sıcaklığın öğle saatlerinde 30 dereceye, akşam 25 dereceye, gece ise 20 dereceye çıkması bekleniyor.
Nem oranının yüzde 45-80 arasında olacağı belirtilirken, poyrazın sert ve aralıklı şekilde 10-35 km/sa hızla esmesi bekleniyor.
AKOM’un değerlendirmesine göre, yarın (13 Eylül) itibarıyla Balkanlar üzerinden serin ve yağışlı havanın giriş yapması bekleniyor.
Hafta başında 28-30 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının 4-8 derece azalarak 24 derece civarına gerileyeceği tahmin ediliyor. Bununla beraber şehirde aralıklı gök gürültülü sağanak yağış geçişleri meydana gelecek.
AKOM’un haftalık tahmininde İstanbul için şu değerlendirmeler yer aldı:
13 Eylül Pazar: Parçalı çok bulutlu, gece yağmurlu. 19-25 derece. Yağış miktarı 2-5 kg/m².
14 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağmurlu. 17-24 derece. Yağış miktarı 3-7 kg/m².
15 Eylül Salı: Parçalı bulutlu. 17-25 derece. Yağış beklenmiyor.
16 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu. 18-26 derece. Yağış beklenmiyor.
17 Eylül Perşembe: Parçalı ve az bulutlu. 19-27 derece. Yağış beklenmiyor.
18 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu. 19-28 derece. Yağış beklenmiyor.
AKOM, özellikle pazar ve pazartesi günlerinde beklenen sağanak yağış ve sıcaklık düşüşüne karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret etti.