ABD Başkanı Donald Trump, “Irak'ın Nuri el-Maliki'yi başbakan olarak yeniden atayarak çok kötü bir seçim yapabileceğini duyuyorum. Maliki, en son iktidarda olduğu dönemde, ülke yoksulluğa ve tam bir kaosa sürüklenmişti. Bunun tekrar olmasına izin verilmemelidir.” diye bir açıklama yaptı!

Trump, Maliki'nin başbakanlık koltuğuna oturması durumunda ABD'nin artık Irak'a yardım etmeyeceğini de kaydederek, “Irak'ı yeniden büyük yapalım.” dedi.

Irak’ta 11 Kasım 2025'te yapılan genel seçimleri kazanan Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, Meclisin en büyük grubu olarak eski Başbakan Nuri el-Maliki’yi Başbakan adayı olarak duyurmuştu.

Irak'ta Meclis çoğunluğuna sahip Şii partilerin Başbakan adayı Nuri el-Maliki, Trump’a cevap vererek “Irak'ın iç işlerine yönelik ABD müdahalesini reddediyoruz.” dedi.

Maliki, “Devletlerarası ilişkilerde tek siyasi seçenek diyalog dilidir. Dayatma ve tehdit diline başvurmak kabul edilemez. Ulusal iradeye ve Koordinasyon Çerçevesi'nin kararına duyduğum saygıdan hareketle, Irak halkının yüksek çıkarlarını gerçekleştirecek şekilde hedefe ulaşana kadar çalışmayı sürdüreceğim.” diye konuştu.

***

Maliki ile ilgili benim yazı arşivimde önemli bilgiler var. Musul'un Esil en-Nuceyfi adında bir valisi vardı...

Nuceyfi, arazi araçlarına bindirilmiş ve dümdüz bir kara yolundan gelen 1500 IŞİD militanına karşı, hiçbir savunma yaptırmadan, 30 bin kişilik ordu ile birlikte tarihi bir şehir olan Musul'u terk ederek Erbil'e kaçmış ve orada bir açıklama yaparak, “Sünniler, terörle mücadeleyi, Şii Maliki'nin sancağı altında yapmaz” demişti!

Nuceyfi, Şii Başbakan Maliki'nin gitmesi için Musul’u IŞİD'e teslim etmişti. Nuceyfi, Musul'un kurtarılmasında Türk subaylarının görev alacağını söylemişti!

Irak Meclisi'nde Musul'un düşmesinden sorumlu tutulan Maliki, “Musul'da yaşananlar Ankara'da planlanan bir komploydu. Komplo daha sonra Erbil'e hareket etti” demişti.

Irak Başbakanı Nuri el-Maliki, Tayyip Erdoğan'ı da sert sözlerle eleştirmişti. Maliki, “Erdoğan her seferinde devletlerarası diplomatik ilişki adabına aykırı sözler sarf ediyor. Sunduğu projelerin arkasında ise hem Türkiye için hem de bölge için sorun oluşturacak birçok mesele var. Erdoğan, Suriye ve Irak'ı dönüştürmek istiyor. Ancak Erdoğan önce ülkesini Suriye krizinden çıkarsın, sonra Irak’la ilgili ne yapacağını düşünsün.” demişti.

Maliki, “Türk hükümeti, Iraklı Türkmenlerden Kerkük konusunda ısrarcı olmamalarını istedi. Bu, bazı şeylerin varlığını gösteriyor. Takip ediyoruz ve asla sessiz kalmayacağız.” diye konuşmuştu.

Erdoğan, idam cezasına çarptırılan Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi'yi Türkiye’de koruma altına aldırmış, bu sebeple iki ülke arasında gerginlik yaşanmıştı.

Erdoğan, Irak Başbakanı Nuri El Maliki'yi Türkiye'ye davet ederek gerginliği gidermeye çalışmıştı.

***

Almanya’nın Sesi’ne göre “Maliki, ABD'nin Irak'ı 2003'teki işgalinden üç yıl sonra 2006'da ilk kez göreve geldiğinde, ABD'de George W. Bush yönetimi tarafından desteklenmiş, ancak bir süre sonra Şiileri kayırmak, Sünni ve Kürtleri dışlamakla suçlanan Maliki, ülkedeki güvenlik krizinin derinleşmesinden sorumlu tutulmuştu. ABD, Maliki'nin İran'a yakınlığıyla ilgili endişelerini o dönemde de sıklıkla dile getirmişti. 2014'e gelindiğinde Barack Obama yönetimi, IŞİD'in ülkede hızla ilerleyişi karşısında Maliki'yi görevden ayrılmak zorunda bırakmıştı.”

***

Bilindiği gibi Irak nüfusunun çoğunluğu Şii... Seçimleri de Şii partilerin ittifakı kazanıyor. Şii ittifakın adayı, başbakan oluyor...

Trump, henüz “Irak’ın da fiili cumhurbaşkanıyım” demedi ama bir taraftan “Devasa bir donanma İran’a doğru ilerliyor” diye savaş davulları çalarken, Irak’ta, İran dostu bir yönetim oluşmasını önlemek için tehditler savuruyor...

Trump, Şii olan Maliki’nin yeniden başbakan olmasına, “İran yanlısı” veya “İran’ın adayı” diye karşı çıkıyor çünkü “Şii Irak”ın, ABD’nin Hazar’dan Akdeniz’e bölgeyi yeniden yapılandırmasına engel olacağını öngörüyor. Suriye, HTŞ’ye teslim edilmişken, Irak’ın Şii bir başbakan tarafından yönetilmesi, ABD’nin çıkarına uygun düşmüyor...

Trump, kendisini nasıl “Venezuela’nın fiili başkanı” olarak tanımlamışsa şimdi Irak’ın başbakanını da belirlemeye çalışıyor.