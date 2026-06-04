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Muğla’da 2010 yılında yaşamını yitiren manken Aslı Baş’ın ölümüne ilişkin yeniden görülen davada mahkeme, olayla bağlantılı cep telefonundaki silinen mesajların akıbetinin araştırılmasına karar verdi. Duruşma 27 Ekim’e ertelendi.

Patronlar dünyasından Kenan Gürbüz'ün haberine göre, Muğla’da 2010 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybeden manken Aslı Baş’ın ölümüne ilişkin yeniden görülen davada ikinci duruşma tamamlandı. Mahkeme, olayla bağlantılı cep telefonundan silinen mesajların geri getirilebilir olup olmadığının araştırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

DAVA 27 EKİM'E ERTELENDİ

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklardan Hakan Sadi Bayer, Aslı Baş’ın babası Mehmet Yavuz Baş ve taraf avukatları katıldı. Sanık Ahmet Derya Bayer’in sağlık gerekçesiyle duruşmaya katılmadığı, mazeretinin mahkeme heyeti tarafından kabul edildiği bildirildi.

Mahkeme, Ulusal Kriminal Büro’ya yazı yazılarak söz konusu cep telefonunun marka ve modelinin belirlenmesini, SIM kart ve cihaz üzerinden silinen mesajların geri getirilebilmesine yönelik herhangi bir teknik çalışma yapılıp yapılmadığının sorulmasını kararlaştırdı. Kurumdan olumlu yanıt alınması halinde duruşma günü beklenmeden bilirkişi raporu hazırlanacağı kaydedildi. Dava 27 Ekim tarihine ertelendi.

ADİL YARGILAMA TALEBİ

Duruşma sonrası açıklama yapan Aslı Baş’ın babası Mehmet Yavuz Baş, uzun süren yargılama sürecine tepki gösterdi. Baş, yıllar boyunca ortaya çıkarılamayan eksiklerin Yargıtay sürecinde gündeme geldiğini belirterek, “Biz adil yargılama istiyoruz” diye konuştu.

TEKNİK İNCELEME TALEBİ

Ailenin avukatı İbrahim Ataş ise Yargıtay’ın bozma kararına dikkat çekerek, dosyada kritik bir dijital delilin eksik olduğunu vurguladı. Ataş, Aslı Baş’ın ölümünden önce attığı son mesajın BTK kayıtlarında yer almasına rağmen içerik olarak dosyada bulunmadığını ifade etti.

Mevcut teknolojinin silinen mesajların geri getirilmesine imkân tanıdığını belirten Ataş, daha önce görevlendirilen bilirkişilerin bu konuya raporlarında yer vermediğini söyledi. Ataş, mahkemeden söz konusu mesajın geri döndürülüp döndürülemeyeceğinin teknik incelemeyle netleştirilmesini talep ettiklerini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

2003 yılında düzenlenen Miss Model Of Turkey yarışmasında birinci olan Aslı Baş, 21 Temmuz 2010’da Bodrum Yalıkavak’taki Club Flipper Tatil Köyü’ndeki bir villanın balkonundan düşerek yaşamını yitirmişti.

Olay sırasında villada bulunan turizmci Ahmet Bayer ile oğulları Hakan Sadi ve Volkan Bayer hakkında ağır suçlamalar yöneltilmiş, Ahmet Bayer için “nitelikli kasten öldürmeye azmettirme”, oğulları için ise “nitelikli kasten öldürme” suçlamasıyla dava açılmıştı.

Yaklaşık 9,5 yıl süren yargılama sonunda Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Ocak 2020’de tüm sanıklar hakkında beraat kararı vermişti. Aslı Baş'ın ailesinin itirazı üzerine dosya Yargıtay’a taşındı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 5 Ağustos tarihinde yerel mahkemenin kararını eksik soruşturma gerekçesiyle bozdu. Dosya yeniden açılarak eksiklerin giderilmesi için yargılama süreci devam etti.