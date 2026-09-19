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Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmeden üst üste 53. sezonuna hazırlanan Karşıyaka, yeni sezon öncesinde önemli bir mali engeli ortadan kaldırdı.

Yeşil-kırmızılı yönetim, eski yabancı oyuncularından kalan kesinleşmiş alacak dosyalarını çözüme kavuşturarak FIBA tarafından uygulanan transfer yasağını kaldırdı.

Karşıyaka, en yüksek borç dosyasına sahip eski oyuncularından Vernon Carey ile alacağında yarıdan fazla indirim yapılması konusunda anlaşmasının ardından Errick McCollum ve Nemanja Gordic'e ait dosyaları da kapattı.

'AKTİF HİÇBİR TRANSFER ENGELİMİZ KALMAMIŞTIR'

Karşıyaka yönetiminin açıklaması şu şekilde:

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kulübümüzün geleceğini karartan, hareket alanımızı kısıtlayan ve prestijimizi zedeleyen mali yüklerle kararlılıkla mücadele ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurduğumuz Vernon Carey dosyasının ardından; Errick McCollum ve Nemanja Gordic’e ait kalan 4 ayrı FIBA BAT dosyasının tüm ödemelerini de eksiksiz şekilde tamamlamış bulunmaktayız.

Böylelikle; kulübümüzün üzerindeki tüm finansal blokajlar kaldırılmış, FIBA nezdinde aktif hiçbir transfer engelimiz ve borç dosyamız kalmamıştır! Önemle vurgulamak isteriz ki; milyonlarca liralık bu devasa yük, kulübümüzün kasasına ek bir borç yüklenmeden, sadece yönetim kurulumuzun yoğun gayretleri ve kulübümüze kazandırdığımız sponsorluk kaynakları ile tamamen özkaynak yaratılarak çözülmüştür"

'ŞİMDİ HEP BİRLİKTE DAHA BÜYÜK ZAFERLERE YÜRÜME ZAMANI'

"Şimdi sıra bu mücadeleyi büyütmekte! Bizler yönetim olarak gövdemizi taşın altına koyduk, kilitli kapıları tek tek açtık. Ancak bu arma sadece yönetimlerin değil, bu renklere gönül veren milyonların, Karşıyaka sevdalısı iş insanlarının ve büyük taraftarımızındır.

Saha içindeki hedeflerimize emin adımlarla ilerlerken; açtığımız bu temiz sayfayı korumak ve kulübümüzü sürdürülebilir bir başarıya taşımak için tüm Karşıyaka camiasını, iş dünyamızı ve taraftarımızı sponsorluklarla, kombineyle ve kulübümüze verecekleri doğrudan desteklerle yanımızda olmaya davet ediyoruz.

Biz gerekeni yaptık, engelleri kaldırdık. Şimdi hep birlikte, kenetlenerek daha büyük zaferlere yürüme zamanı! Armanın arkasında dimdik duranlara selam olsun! Dünyanın son semt hegomonyası, Burası Karşıyaka."

YENİ TRANSFERLERİN LİSANSLARI ÇIKARILACAK

Sezon öncesinde 9 transfer yapan Karşıyaka, FIBA'daki dosyaların kapanmasının ardından eski yerli oyuncularının Türkiye Basketbol Federasyonu kanalıyla gelen alacaklarını da çözüme kavuşturarak yeni oyuncularının lisanslarını çıkarmayı planlıyor.

HAZIRLIK MAÇINDA BEŞİKTAŞ'A KAYBETTİ

Karşıyaka, yeni sezon öncesindeki üçüncü hazırlık karşılaşmasında Beşiktaş'a 101-75 mağlup oldu. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadelenin ilk yarısını Beşiktaş 49-39 önde tamamladı.

İzmir temsilcisi daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Mersin Spor'a 79-73, Aliağa Petkimspor'a ise 86-79 mağlup olmuştu.