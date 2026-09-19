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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mert Müldür’ün dizindeki sakatlığın menisküs yırtığı olduğu duyuruldu. Yaşanan gelişmenin ardından 27 yaşındaki oyuncunun tedavi sürecine başlandığı öğrenildi.

Sabah’ın haberine göre milli futbolcunun yaklaşık 2 ay boyunca forma giymesinin mümkün olmayacağı tahmin ediliyor. Bu gelişmeyle birlikte Mert Müldür, A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’nde oynayacağı mücadeleler için açıklanacak aday kadroda da yer almadı.

Fenerbahçe’de sezonun geride kalan bölümünde 6 karşılaşmada görev yapan Mert Müldür, toplam 282 dakika sahada kaldı. Milli oyuncu bu maçlarda takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.