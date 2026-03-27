Ankara’da inşası devam eden Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nun açılışına dair önemli detaylar ortaya çıktı.

Başkentin yeni simgesi olması beklenen dev proje, hem kapasitesi hem de teknik özellikleriyle dikkat çekiyor.

ÇATISIYLA DÜNYA ÇAPINDA ÖZEL BİR YAPI OLACAK

Drone ile kaydedilen son görüntülerde, stadyumun çelik çatı montajına geçildiği ve ana yapısal iskeletin büyük ölçüde tamamlandığı görüldü.

Toplam 182 bin 984 parçadan oluşan çatı sisteminin yaklaşık 17 bin ton ağırlığında olduğu ve mühendislik açısından dünya çapında özel bir yapı olarak tasarlandığı belirtildi.

50 BİN KİŞİLİK DEV TESİS

Yaklaşık 50 bin seyirci kapasitesine sahip olacak stadyum, yalnızca futbol karşılaşmalarına değil; kongreler, kültürel etkinlikler ve farklı spor organizasyonlarına da ev sahipliği yapacak şekilde planlandı.

Taraftar ve sporcu konforu ön planda tutularak tasarlanan projede 695 açık ve 460 kapalı otopark alanı yer alacak. Ayrıca zemin teknolojisi sayesinde saha kalitesinin uzun süre korunması hedefleniyor.

AÇILIŞ İÇİN TARİH VERİLDİ: TÜRKİYE-İTALYA MAÇINA YETİŞECEK

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, Ajansspor’dan Salim Manav’a yaptığı açıklamada açılış sürecine dair önemli bilgiler paylaştı.

Çakmak, “Devlet büyüklerimiz ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğümüz ile görüştük. 19 Mayıs Stadyumu’nun Eylül ayının ilk haftasına yetişeceği söylendi. Eylül sonundaki Türkiye-İtalya maçının bu statta oynanması planlanıyor.” dedi.

ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Modern yapısıyla dikkat çeken yeni stadyumun, tamamlandığında Türkiye’nin en önemli spor komplekslerinden biri olması ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapması bekleniyor.