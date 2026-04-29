Erzurumspor FK, uzun ve zorlu bir maratonun ardından Süper Lig’e yükselerek Erzurum halkına büyük bir gurur yaşattı.

Erzurumspor FK’lı futbolcular, Teknik Direktör Serkan Özbalta ve Kulüp Başkanı Ahmet Dal, tesislerden üstü açık otobüsle hareket ederek şehir turu attı ve şampiyonluğu taraftarlarla paylaştı.

Kutlamaların merkezi Cumhuriyet Caddesi oldu. Caddeyi dolduran binlerce Erzurumspor taraftarı; davul, zurna ve marşlar eşliğinde şampiyonluğu coşkuyla kutladı. “Şampiyon Erzurumspor” tezahüratlarıyla kentte büyük bir atmosfer oluştu.

FUTBOLCULAR TARAFTARI SELAMLADI

Üstü açık şampiyonluk otobüsüyle şehir turu atan Erzurumspor FK teknik heyeti ve futbolcuları, yol boyunca kendilerine sevgi gösterisinde bulunan taraftarları selamladı.

Şampiyonluk kutlamalarının, akşam saatlerinde kupanın takdimi ve çeşitli etkinliklerle tamamlanacağı belirtildi.