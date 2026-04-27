TFF 1. Lig’i lider tamamlayarak bitime 2 hafta kala Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor FK’de teknik direktör Serkan Özbalta önemli değerlendirmelerde bulundu.
Serkan Özbalta, Erzurumspor'da kalacak mı? Canlı yayında açıkladı
Erzurumspor FK’yı Süper Lig’e taşıyan teknik direktör Serkan Özbalta, hem şampiyonluk sürecini değerlendirdi hem de takımın geleceği ve kalıcı başarı hedefi için önemli mesajlar verdi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
"MODERN FUTBOL FELSEFESİYLE BAŞLADIK"
Serkan Özbalta, Radyospor’da Salim Manav’ın canlı yayınında yaptığı açıklamada, “Sezon başında Ahmet Başkan (Dal) modern futbola uygun, oyun planı olan bir takım istedi. Bu beni çok heyecanlandırdı. Önceliğimiz ilk 7 idi ancak uzun süre zirve yarışında kaldık ve liderliğe kadar yükseldik.” dedi.
Tecrübeli teknik adam, oyuncu tercihlerini de “Maliyeti kulübü zorlamayan, iş ahlakı yüksek ve oyun planına uygun isimler seçtik.” sözleriyle değerlendirdi.
EREN TOZLU DAMGASI
Özbalta, golcü oyuncu Eren Tozlu için de özel bir parantez açtı: “Sezon başında ona 20 golü aşacağını söylemiştim, 23 gol ve 7 asistle bizi mahcup etmedi. Sadece gol atmadı, takım oyununa da büyük katkı sağladı.”
GELECEK VE SÖZLEŞME
Deneyimli teknik direktör, Erzurumspor’daki geleceğiyle ilgili ise, “Başkanımız devam edeceğimizi söylediğini ifade etti ama resmi bir sözleşme görüşmemiz olmadı. Bu karar yönetimin takdiridir.” dedi.
"SÜPER LİG'DE HEDEF KALICI OLMAK"
Serkan Özbalta, Süper Lig hedefleriyle ilgili olarak ise, “Asansör takım olmamak için doğru transferler yapmalıyız. Erzurumspor’un güçlü bir tribünü var, bunu sahaya yansıtacak bir kadro kurmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.