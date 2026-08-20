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Kaynak: İHA

Milli futbolcu Ahmetcan Kaplan'ın geleceği belli oldu. Bonservisi Ajax'ta bulunan ve geçtiğimiz sezonu NEC Nijmegen'de kiralık geçiren 23 yaşındaki savunmacı, kariyerine aynı takımda devam edecek.

AHMETCAN KAPLAN'DAN 4 YILLIK İMZA

Transfer döneminde adı birçok Süper Lig ekibiyle de anılan Ahmetcan Kaplan, NEC Nijmegen ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak NEC Nijmegen forması giyen milli futbolcunun bonservisi Hollanda ekibine geçti.

NEC Nijmegen, Ahmetcan Kaplan ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

'AHMETCAN GEÇTİĞİMİZ YIL KİLİT BİR OYUNCUYDU'

NEC Nijmegen Teknik Direktörü Carlos Aalbers, transferin ardından kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Aalbers şunları söyledi:

"Ahmetcan, geçtiğimiz başarılı yılda kilit bir oyuncuydu. Onun gelişi için uzun zamandır perde arkasında çalışıyorduk. Sonunda başardığımız için mutluyuz."

SAKATLIĞI İÇİN TARİH VERDİ

Ahmetcan Kaplan'ın sakatlığına ilişkin de bilgi veren Aalbers açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Ahmetcan şu anda hala bir sakatlıkla mücadele ediyor ve ekibimizle birlikte rehabilitasyonuna hemen başlayacak.

Eylül ayındaki bir sonraki milli maç arasından sonra onu tekrar sahalarda görmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

30 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz sezon NEC Nijmegen formasıyla tüm kulvarlarda 30 karşılaşmaya çıkan Ahmetcan Kaplan, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

23 yaşındaki milli futbolcu, yeni sezonda NEC Nijmegen'de 22 numaralı formayı giyecek.