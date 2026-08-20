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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamalarını değerlendirdi. Duran, Netanyahu'nun Türkiye ve Suriye'ye yönelik tehdit ve suçlamalarının İsrail Başbakanı'nın artan uluslararası yalnızlığının yansıması olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE DÜŞMANLIĞINI SİYASİ CAN SİMİDİ OLARAK GÖRÜYOR"

Duran, Netanyahu'nun hayali tehditler ve düşmanlar oluşturarak uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını ancak bu söylemlerin artık etkisini kaybettiğini savundu.

İsrail'in Gazze, Suriye ve Lübnan'daki politikalarına yönelik uluslararası tepkilerin arttığını belirten Duran, Netanyahu'nun Türkiye karşıtı söylemlerinin yaklaşan seçimler ve iç siyasi kaygılarla bağlantılı olduğunu söyledi.

Duran, Netanyahu'nun Türkiye düşmanlığını siyasi anlamda bir "can simidi" olarak gördüğünü ve bölgedeki diğer radikal aktörlerle aşırılık konusunda rekabet ettiğini ifade etti.

"İSRAİL'İN ALGISI TARİHTEKİ EN DÜŞÜK NOKTALARDAN BİRİNDE"

İletişim Başkanı Duran, İsrail'in saldırgan politikalarının ülkenin uluslararası algısını olumsuz etkilediğini belirtti.

Gazze'den Suriye'ye ve Lübnan'a kadar uygulanan politikaların yanı sıra Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerinin İsrail'in itibarını zedelediğini savunan Duran, Netanyahu yönetiminin Türkiye ve bölge ülkelerini farklı ithamlarla suçlayarak üzerindeki baskıyı dağıtmaya çalıştığını söyledi.

Duran, "Sorun insanların İsrail politikalarını yeterince anlamaması değil, giderek daha fazla insanın bu politikaları anlayıp reddetmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE İSRAİL'E TEHDİT DEĞİL"

Netanyahu'nun Türkiye'yi doğrudan hedef göstermesinin İsrail'in saldırı çemberini Türkiye'ye doğru genişletip genişletmeyeceğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Duran, Türkiye'nin İsrail için bir tehdit oluşturmadığını söyledi.

Duran, Türkiye'nin mevcut gücü ve etkisiyle İsrail'in bölgesel güvenlik ve istikrara verdiği zarara karşı çıkan politikalar izlediğini belirtti.

Uluslararası toplumun ve bölge ülkelerinin bölgesel savaş ve istikrarsızlaştırma girişimlerine karşı durduğunu ifade eden Duran, Türkiye'nin bölgede barış ve huzurun tesis edilmesini desteklediğini kaydetti.

"İSRAİL KAMUOYUNDA DA NETANYAHU'YA TEPKİ VAR"

Duran, Netanyahu'nun Türkiye karşıtı açıklamalarının İsrail kamuoyunda da tartışıldığını belirtti.

İsrail muhalefetinin Netanyahu'nun Türkiye karşıtı söylemlerini sorumsuz, aşırı ve toplumda kaygı oluşturan açıklamalar olarak değerlendirdiğini aktaran Duran, İsrail'in bazı müttefiklerini kaybettiğinin ve uluslararası alanda itibar kaybı yaşadığının kendi politikacıları tarafından da dile getirildiğini söyledi.

Duran, Türkiye ile gerginlik politikasının İsrail açısından somut bir kazanım ortaya koymadığını savundu.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İÇİN ADIM ATILMALI"

İletişim Başkanı Duran, İsrail hükümetinin çevresine tehditler savurmak yerine İsrail-Filistin anlaşmazlığını sona erdirecek iki devletli çözüm için çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

Duran, bölgede daha fazla istikrarsızlığa yol açabilecek adımların durdurulması çağrısında bulundu.

"TÜRKİYE BARIŞÇI POLİTİKASINI SÜRDÜRECEK"

Türkiye'nin bölgedeki gelişmelere karşı yaklaşımını da anlatan Duran, Türkiye'nin Suriye başta olmak üzere bölgede barışçı politika izleyen devletlerin yanında durmaya devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin köklü devlet geleneğine ve güçlü bir kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Duran, ülkenin tedbirli ve serinkanlı hareket edeceğini ifade etti.

Duran, Netanyahu'nun bölgesel barış ve istikrarı baltalamaya yönelik girişimlerine Türkiye'nin karşılık vermeye devam edeceğini belirterek, "Türkiye'nin basiretli ve barışçıl dış politikası" ile bu girişimlerin boşa çıkarılacağını savundu.