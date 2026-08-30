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Kaynak: AA

Diyarbakır temsilcisi, sezon başlangıcında Erzurumspor FK'yi evinde 3-0 yenerek lige galibiyetle giriş yaptı. Amed Sportif Faaliyetler, ikinci hafta mücadelesinde ise Kocaelispor'a konuk oldu ve sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

İlk iki haftada 3 puan toplayan Amed Sportif Faaliyetler, Trabzonspor karşısında galip gelerek Süper Lig'deki ikinci zaferini elde etmek istiyor.

Sezona Kasımpaşa deplasmanındaki 1-1'lik beraberlikle başlayan Trabzonspor, ikinci hafta İstanbul Başakşehir'i sahasında 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 4'e yükselten bordo-mavililer, ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü.

İki takımın karşılaşacağı Diyarbakır Stadı'ndaki mücadele yarın saat 21.30'da başlayacak. Maçın hakemliğini Atilla Karaoğlan üstlenecek. Furkan Ürün ile Bilal Gölen yardımcı hakem, Reşat Onur Coşkunses ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.



TRABZONSPOR'UN YENİ TAKIMLARA KARŞI KARNESİ

Trabzonspor, Amed Sportif Faaliyetler maçıyla Süper Lig'deki 66'ncı farklı rakibiyle karşılaşacak.

Bordo-mavililer, bugüne kadar Süper Lig'de karşılaştığı 65 farklı takımın tamamını en az bir kez mağlup etti.

Süper Lig'e aynı sezon yükselen ekiplerle oynadığı son 10 maçta Trabzonspor'un 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunuyor.

AMED SPORTİF FAALİYETLER SAHASINDA 2'DE 2 PEŞİNDE

Son lig maçında Kocaelispor'a 2-0 mağlup olan yeşil-kırmızılı ekip, Trabzonspor karşısında ligde üst üste ikinci yenilgisini almamak için mücadele edecek.

Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'in ilk iki haftasındaki hücum verileri de dikkati çekiyor.

Teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki Diyarbakır temsilcisi, Trabzonspor karşısında hücumdaki üretkenliğini artırmaya çalışacak.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA ETKİLİ

Trabzonspor, 2026 yılında Trendyol Süper Lig'de deplasmanda oynadığı 10 maçın yalnızca birini kaybetti.

Bordo-mavililer, söz konusu karşılaşmalarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 21 puan topladı ve bu süreçte ligin deplasmanda en fazla puan kazanan takımı oldu.

Sezonun ilk iki haftasında savunma performansıyla da dikkati çeken Trabzonspor, rakiplerine yalnızca bir direkt hücum fırsatı tanıdı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavili ekip, yabancı teknik direktörlere karşı çıktığı son 18 Süper Lig maçının 15'inde yenilmedi.

Tekke'nin bu karşılaşmalardaki 3 yenilgisi de Fenerbahçe'yi çalıştıran yabancı teknik direktörlere karşı geldi.

DİAGNE'NİN TRABZONSPOR'A KARŞI GOL KATKISI DİKKATİ ÇEKİYOR

Amed Sportif Faaliyetler'in gol yollarındaki önemli isimlerinden Mbaye Diagne, Trabzonspor'a karşı çıktığı 5 Süper Lig maçında 4 gol kaydetti.

Trabzonspor'da ise Muhammed Salah, bordo-mavili formayla ilk 11'de başladığı ilk lig maçında İstanbul Başakşehir karşısında 2 gol attı.