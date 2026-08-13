Yeni sezonun ilk düdüğü, son şampiyon Galatasaray ile Süper Lig'e yeni yükselen Arca Çorum FK arasındaki mücadelede çalacak. RAMS Park'ta gerçekleştirilecek karşılaşmanın başlama saati 21.30 olacak.

Süper Lig'de yeni sezon başlıyor: İlk düdük RAMS Park'ta çalacak - Resim : 1

Türkiye Futbol Federasyonunun duyurduğu programa göre, Süper Lig'de ilk haftada oynanacak karşılaşmaların tarih ve saatleri şöyle:

YARIN:

21.30 Galatasaray-Arca Çorum FK (RAMS Park)

Galatasaray sezonu açıyor: RAMS Park'ta ilk rakip Çorum FKGalatasaray sezonu açıyor: RAMS Park'ta ilk rakip Çorum FKGündem

15 AĞUSTOS CUMARTESİ:

19.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

21.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)

Süper Lig'de yeni sezon başlıyor: İlk düdük RAMS Park'ta çalacak - Resim : 3

16 AĞUSTOS PAZAR:

19.00 İstanbul Başakşehir-Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim)

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK (Diyarbakır)

21.30 Beşiktaş-Eyüpspor (Tüpraş)

17 AĞUSTOS PAZARTESİ:

21.30 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)