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Kaynak: AA

Yeni sezonun ilk düdüğü, son şampiyon Galatasaray ile Süper Lig'e yeni yükselen Arca Çorum FK arasındaki mücadelede çalacak. RAMS Park'ta gerçekleştirilecek karşılaşmanın başlama saati 21.30 olacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun duyurduğu programa göre, Süper Lig'de ilk haftada oynanacak karşılaşmaların tarih ve saatleri şöyle:

YARIN:

21.30 Galatasaray-Arca Çorum FK (RAMS Park)

15 AĞUSTOS CUMARTESİ:

19.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

21.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)

16 AĞUSTOS PAZAR:

19.00 İstanbul Başakşehir-Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim)

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK (Diyarbakır)

21.30 Beşiktaş-Eyüpspor (Tüpraş)

17 AĞUSTOS PAZARTESİ:

21.30 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)