Trendyol Süper Lig’de 5 ve 6. hafta müsabakalarının programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, iki haftalık maç takvimi kamuoyuyla paylaşıldı.
Açıklanan programa göre 6. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından Trabzonspor - Galatasaray maçı, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak.
5. HAFTA BEŞİKTAŞ MAÇIYLA BAŞLAYACAK
Süper Lig’de 5. hafta heyecanı 11 Eylül Cuma günü oynanacak Beşiktaş - Erzurumspor FK karşılaşmasıyla başlayacak.
Haftanın kapanış maçında ise Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek.
SÜPER LİG’DE 5. HAFTA PROGRAMI
11 Eylül Cuma
20.00 Beşiktaş - Erzurumspor FK
12 Eylül Cumartesi
17.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor
17.00 Samsunspor - Çorum FK
20.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe
20.00 Konyaspor - Trabzonspor
13 Eylül Pazar
17.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa
20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Başakşehir FK
20.00 Galatasaray - Kocaelispor
14 Eylül Pazartesi
20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Fenerbahçe
6. HAFTADA TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI VAR
Süper Lig’de 6. hafta ise 18 Eylül Cuma günü oynanacak Kasımpaşa - Konyaspor maçıyla başlayacak.
Haftanın öne çıkan karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak.
Ayrıca aynı hafta Fenerbahçe - Eyüpspor ve Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş maçları da oynanacak.
SÜPER LİG’DE 6. HAFTA PROGRAMI
18 Eylül Cuma
20.00 Kasımpaşa - Konyaspor
19 Eylül Cumartesi
17.00 Kocaelispor - Gaziantep FK
17.00 Çorum FK - Corendon Alanyaspor
20.00 Başakşehir FK - Gençlerbirliği
20.00 Trabzonspor - Galatasaray
20 Eylül Pazar
17.00 Erzurumspor FK - Samsunspor
17.00 Fenerbahçe - Eyüpspor
20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor
20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş