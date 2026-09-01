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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig’de 5 ve 6. hafta müsabakalarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, iki haftalık maç takvimi kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklanan programa göre 6. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından Trabzonspor - Galatasaray maçı, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak.

5. HAFTA BEŞİKTAŞ MAÇIYLA BAŞLAYACAK

Süper Lig’de 5. hafta heyecanı 11 Eylül Cuma günü oynanacak Beşiktaş - Erzurumspor FK karşılaşmasıyla başlayacak.

Haftanın kapanış maçında ise Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek.

SÜPER LİG’DE 5. HAFTA PROGRAMI

11 Eylül Cuma

20.00 Beşiktaş - Erzurumspor FK

12 Eylül Cumartesi

17.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor

17.00 Samsunspor - Çorum FK

20.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe

20.00 Konyaspor - Trabzonspor

13 Eylül Pazar

17.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa

20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Başakşehir FK

20.00 Galatasaray - Kocaelispor

14 Eylül Pazartesi

20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Fenerbahçe

6. HAFTADA TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI VAR

Süper Lig’de 6. hafta ise 18 Eylül Cuma günü oynanacak Kasımpaşa - Konyaspor maçıyla başlayacak.

Haftanın öne çıkan karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak.

Ayrıca aynı hafta Fenerbahçe - Eyüpspor ve Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş maçları da oynanacak.

SÜPER LİG’DE 6. HAFTA PROGRAMI

18 Eylül Cuma

20.00 Kasımpaşa - Konyaspor

19 Eylül Cumartesi

17.00 Kocaelispor - Gaziantep FK

17.00 Çorum FK - Corendon Alanyaspor

20.00 Başakşehir FK - Gençlerbirliği

20.00 Trabzonspor - Galatasaray

20 Eylül Pazar

17.00 Erzurumspor FK - Samsunspor

17.00 Fenerbahçe - Eyüpspor

20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor

20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş