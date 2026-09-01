Ahmet Çakar’dan olay Deniz Gül yorumu ve derbi tahmini: Sürpriz skor verdi

Çakar, genç oyuncunun sarı-kırmızılıların mevcut hücum planına uygun bir isim olduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Olur olur. Bir defa şu var. Hiçbir zaman ikinci santrfor, birinci santrfor kalitesinde olmayacak. Bu iki şey için geçerlidir. İki tane dünya çapında kaleci mi var? Olmaz böyle şey.”