Yeniçağ Gazetesi
01 Eylül 2026 Salı
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Spor Ahmet Çakar’dan olay Deniz Gül yorumu ve derbi tahmini: Sürpriz skor verdi

Ahmet Çakar’dan olay Deniz Gül yorumu ve derbi tahmini: Sürpriz skor verdi

Galatasaray’ın transferini KAP’a bildirdiği A Milli futbolcu Deniz Gül için Ahmet Çakar’dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Çakar, sarı-kırmızılıların doğru bir hamle yaptığını savunurken, genç golcünün Osimhen’in arkasında sorun çıkarmadan bekleyebilecek bir profil olduğunu söyledi.

Faruk Can Ünlüyurt Faruk Can Ünlüyurt
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Ahmet Çakar’dan olay Deniz Gül yorumu ve derbi tahmini: Sürpriz skor verdi - Resim: 1

Galatasaray’ın hücum hattına yaptığı Deniz Gül takviyesi spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Sarı-kırmızılı kulübün transferini KAP’a bildirdiği milli futbolcu için yorumcu Ahmet Çakar da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

1 12
Ahmet Çakar’dan olay Deniz Gül yorumu ve derbi tahmini: Sürpriz skor verdi - Resim: 2

“GALATASARAY İÇİN ÇOK DOĞRU KARAR”

Deniz Gül transferini değerlendiren Ahmet Çakar, Galatasaray’ın ikinci santrfor tercihini doğru bulduğunu söyledi.

2 12
Ahmet Çakar’dan olay Deniz Gül yorumu ve derbi tahmini: Sürpriz skor verdi - Resim: 3

Çakar, genç oyuncunun sarı-kırmızılıların mevcut hücum planına uygun bir isim olduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Olur olur. Bir defa şu var. Hiçbir zaman ikinci santrfor, birinci santrfor kalitesinde olmayacak. Bu iki şey için geçerlidir. İki tane dünya çapında kaleci mi var? Olmaz böyle şey.”

3 12
Ahmet Çakar’dan olay Deniz Gül yorumu ve derbi tahmini: Sürpriz skor verdi - Resim: 4

“DENİZ GÜL DEYİP GEÇME”

Ahmet Çakar, Deniz Gül’ün potansiyeline dikkat çekerek oyuncunun küçümsenmemesi gerektiğini ifade etti.

Çakar, “Deniz Gül deyip geçme. Porto’da oynadı, oynamadı. Milli takımın golcüsü. Daha kimi alacaksın?” sözleriyle transferi savundu.

4 12
Ahmet Çakar’dan olay Deniz Gül yorumu ve derbi tahmini: Sürpriz skor verdi - Resim: 5

Yabancı sınırına da dikkat çeken Çakar, Galatasaray’ın bu hamlesinin kadro planlaması açısından mantıklı olduğunu dile getirdi.

5 12
Ahmet Çakar’dan olay Deniz Gül yorumu ve derbi tahmini: Sürpriz skor verdi - Resim: 6

OSİMHEN DETAYI: “TRİP YAPAMAYACAK”

Çakar’a göre Deniz Gül’ü önemli kılan noktalardan biri de Osimhen’in arkasında bekleyebilecek bir profil olması.

6 12
Ahmet Çakar’dan olay Deniz Gül yorumu ve derbi tahmini: Sürpriz skor verdi - Resim: 7

Tecrübeli yorumcu, yıldız bir santrforun yedek kalması halinde sorun çıkarabileceğini savunurken Deniz Gül için şu ifadeleri kullandı:

7 12
Ahmet Çakar’dan olay Deniz Gül yorumu ve derbi tahmini: Sürpriz skor verdi - Resim: 8

“Deniz Gül şunu yapamaz. Icardi yapabilirdi; ‘Benim durumum ne olacak, ben oynamayacak mıyım?’ diyebilirdi. Deniz Gül yaş gereği, şu gereği, bu gereği fazla trip yapamayacak.”

8 12
Ahmet Çakar’dan olay Deniz Gül yorumu ve derbi tahmini: Sürpriz skor verdi - Resim: 9

ASIL ELEŞTİRİSİ ORTA SAHAYA GELDİ

Ahmet Çakar, Deniz Gül transferini doğru bulduğunu belirtse de Galatasaray’ın kadro planlamasında asıl eksik bölgenin orta saha olduğunu savundu.

9 12
Ahmet Çakar’dan olay Deniz Gül yorumu ve derbi tahmini: Sürpriz skor verdi - Resim: 10

Çakar, sarı-kırmızılıların hücum hattına sürekli takviye yaptığını ancak orta saha rotasyonunun rakiplerine göre zayıf kaldığını söyledi.

“Galatasaray ileriye aldıkça alıyor. Orta saha rotasyonu Galatasaray’ın diğer iki büyükten çok kötü” diyen Çakar, sarı-kırmızılıların bu bölge için daha güçlü bir hamle yapması gerektiğini belirtti.

10 12
Ahmet Çakar’dan olay Deniz Gül yorumu ve derbi tahmini: Sürpriz skor verdi - Resim: 11

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY TAHMİNİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Ahmet Çakar, Süper Lig’de oynanacak Başakşehir-Galatasaray maçı için de dikkat çeken bir skor tahmininde bulundu.

Çakar, Galatasaray’ın deplasmanda zorlanacağını savunarak karşılaşma için Başakşehir 2-1 Galatasaray tahminini yaptı.

11 12
Ahmet Çakar’dan olay Deniz Gül yorumu ve derbi tahmini: Sürpriz skor verdi - Resim: 12

DERBİDE FAVORİSİNİ AÇIKLADI

Çakar’ın bir diğer tahmini ise haftanın dev maçı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için geldi.

Tecrübeli yorumcu, Kadıköy’de oynanacak derbide sarı-lacivertlilerin sahadan galibiyetle ayrılacağını öngördü.

Ahmet Çakar, derbi için skor tahminini Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş olarak açıkladı.

Böylece Çakar, iki kritik mücadelede de ev sahibi takımların kazanacağını tahmin etmiş oldu.

12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro