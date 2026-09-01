Ahmet Çakar’dan olay Deniz Gül yorumu ve derbi tahmini: Sürpriz skor verdi

Galatasaray’ın hücum hattına yaptığı Deniz Gül takviyesi spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Sarı-kırmızılı kulübün transferini KAP’a bildirdiği milli futbolcu için yorumcu Ahmet Çakar da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Galatasaray’ın hücum hattına yaptığı Deniz Gül takviyesi spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Sarı-kırmızılı kulübün transferini KAP’a bildirdiği milli futbolcu için yorumcu Ahmet Çakar da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
“GALATASARAY İÇİN ÇOK DOĞRU KARAR”
Deniz Gül transferini değerlendiren Ahmet Çakar, Galatasaray’ın ikinci santrfor tercihini doğru bulduğunu söyledi.
Çakar, genç oyuncunun sarı-kırmızılıların mevcut hücum planına uygun bir isim olduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Olur olur. Bir defa şu var. Hiçbir zaman ikinci santrfor, birinci santrfor kalitesinde olmayacak. Bu iki şey için geçerlidir. İki tane dünya çapında kaleci mi var? Olmaz böyle şey.”
“DENİZ GÜL DEYİP GEÇME”
Ahmet Çakar, Deniz Gül’ün potansiyeline dikkat çekerek oyuncunun küçümsenmemesi gerektiğini ifade etti.
Çakar, “Deniz Gül deyip geçme. Porto’da oynadı, oynamadı. Milli takımın golcüsü. Daha kimi alacaksın?” sözleriyle transferi savundu.
Yabancı sınırına da dikkat çeken Çakar, Galatasaray’ın bu hamlesinin kadro planlaması açısından mantıklı olduğunu dile getirdi.
OSİMHEN DETAYI: “TRİP YAPAMAYACAK”
Çakar’a göre Deniz Gül’ü önemli kılan noktalardan biri de Osimhen’in arkasında bekleyebilecek bir profil olması.
Tecrübeli yorumcu, yıldız bir santrforun yedek kalması halinde sorun çıkarabileceğini savunurken Deniz Gül için şu ifadeleri kullandı:
“Deniz Gül şunu yapamaz. Icardi yapabilirdi; ‘Benim durumum ne olacak, ben oynamayacak mıyım?’ diyebilirdi. Deniz Gül yaş gereği, şu gereği, bu gereği fazla trip yapamayacak.”
ASIL ELEŞTİRİSİ ORTA SAHAYA GELDİ
Ahmet Çakar, Deniz Gül transferini doğru bulduğunu belirtse de Galatasaray’ın kadro planlamasında asıl eksik bölgenin orta saha olduğunu savundu.
Çakar, sarı-kırmızılıların hücum hattına sürekli takviye yaptığını ancak orta saha rotasyonunun rakiplerine göre zayıf kaldığını söyledi.
“Galatasaray ileriye aldıkça alıyor. Orta saha rotasyonu Galatasaray’ın diğer iki büyükten çok kötü” diyen Çakar, sarı-kırmızılıların bu bölge için daha güçlü bir hamle yapması gerektiğini belirtti.
BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY TAHMİNİ DE DİKKAT ÇEKTİ
Ahmet Çakar, Süper Lig’de oynanacak Başakşehir-Galatasaray maçı için de dikkat çeken bir skor tahmininde bulundu.
Çakar, Galatasaray’ın deplasmanda zorlanacağını savunarak karşılaşma için Başakşehir 2-1 Galatasaray tahminini yaptı.
DERBİDE FAVORİSİNİ AÇIKLADI
Çakar’ın bir diğer tahmini ise haftanın dev maçı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için geldi.
Tecrübeli yorumcu, Kadıköy’de oynanacak derbide sarı-lacivertlilerin sahadan galibiyetle ayrılacağını öngördü.
Ahmet Çakar, derbi için skor tahminini Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş olarak açıkladı.
Böylece Çakar, iki kritik mücadelede de ev sahibi takımların kazanacağını tahmin etmiş oldu.