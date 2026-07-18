Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Süper Lig'de yeni sezondan itibaren maçların devre aralarının 30 dakikaya çıkarılacağı yönündeki iddialara Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek kamuoyundaki iddialara son noktayı koydu.

'BÖYLE BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK'

Ajansspor'a konuşan Mecnun Otyakmaz, "Süper Lig'de yeni sezonda maçların devre arasının 30 dakika olmasına yönelik hiçbir düşüncemiz yok. Zaytung haberi olabilir. Zaten bu durum futbolun doğasına aykırı. Kamuoyu böyle haberlere itibar etmesin." ifadelerini kullandı.

FIFA FİNAL İÇİN UYGULAYACAK

FIFA, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Dünya Kupası finalinde devre arasının 30 dakika olacağını duyurmuş, bu sürede çeşitli sahne gösterileri ve organizasyonların gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Ancak bu uygulama yalnızca final karşılaşmasına özel olacak ve Süper Lig'de benzer bir düzenleme hayata geçirilmeyecek.