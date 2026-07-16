Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Dünya Kupası finalinde bir ilk: Maç süresi tarihte ilk kez değişiyor

Dünya Kupası finalinde bir ilk: Maç süresi tarihte ilk kez değişiyor

2026 Dünya Kupası finali, sadece sahadaki mücadeleyle değil, organizasyon yapısıyla da tarihe geçmeye hazırlanıyor. Planlanan değişiklikler maç süresini doğrudan etkileyecek.

Kaynak: Diğer
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Dünya Kupası finalinde bir ilk: Maç süresi tarihte ilk kez değişiyor - Resim: 1

2026 FIFA Dünya Kupası finali, futbol tarihinde bir ilke sahne olacak. İspanya ile Arjantin’in karşı karşıya geleceği dev mücadelede, organizasyon yapısı klasik maç formatının dışına çıkacak.

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Dünya Kupası finalinde bir ilk: Maç süresi tarihte ilk kez değişiyor - Resim: 2

Devre arasına özel gösteri

The Times’ın haberine göre, final karşılaşmasının devre arasında özel bir gösteri planlanıyor. Yayıncı kuruluşların bu gösteri için yaklaşık yarım saatlik bir ara hazırlığında olduğu belirtildi.

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Dünya Kupası finalinde bir ilk: Maç süresi tarihte ilk kez değişiyor - Resim: 3

Kurallar esnetilebilir
Futbol kurallarına göre devre arasının 15 dakikayı geçmemesi gerekiyor. Ancak FIFA’nın daha önce Kulüpler Dünya Kupası’nda bu süreyi 25 dakikaya kadar uzattığı biliniyor.

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Dünya Kupası finalinde bir ilk: Maç süresi tarihte ilk kez değişiyor - Resim: 4

Dünya yıldızları sahnede
Final öncesi ve devre arasında düzenlenecek etkinliklerde dünya çapında ünlü isimlerin sahne alması planlanıyor. Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS ve Burna Boy gibi yıldızların performans sergilemesi bekleniyor.

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Dünya Kupası finalinde bir ilk: Maç süresi tarihte ilk kez değişiyor - Resim: 5

Karşılaşmadan 90 dakika önce başlayacak kapanış töreninde ise Robbie Williams, Nicole Scherzinger ve Tom Cruise gibi isimlerin yer alacağı ifade ediliyor.

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Dünya Kupası finalinde bir ilk: Maç süresi tarihte ilk kez değişiyor - Resim: 6

Tarihi final
19 Temmuz Pazar günü ABD’nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu’nda oynanacak final, hem sahadaki mücadele hem de organizasyon yapısıyla uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.

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