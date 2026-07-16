2026 FIFA Dünya Kupası finali, futbol tarihinde bir ilke sahne olacak. İspanya ile Arjantin’in karşı karşıya geleceği dev mücadelede, organizasyon yapısı klasik maç formatının dışına çıkacak.
Dünya Kupası finalinde bir ilk: Maç süresi tarihte ilk kez değişiyor
2026 Dünya Kupası finali, sadece sahadaki mücadeleyle değil, organizasyon yapısıyla da tarihe geçmeye hazırlanıyor. Planlanan değişiklikler maç süresini doğrudan etkileyecek.Kaynak: Diğer
Devre arasına özel gösteri
The Times’ın haberine göre, final karşılaşmasının devre arasında özel bir gösteri planlanıyor. Yayıncı kuruluşların bu gösteri için yaklaşık yarım saatlik bir ara hazırlığında olduğu belirtildi.
Kurallar esnetilebilir
Futbol kurallarına göre devre arasının 15 dakikayı geçmemesi gerekiyor. Ancak FIFA’nın daha önce Kulüpler Dünya Kupası’nda bu süreyi 25 dakikaya kadar uzattığı biliniyor.
Dünya yıldızları sahnede
Final öncesi ve devre arasında düzenlenecek etkinliklerde dünya çapında ünlü isimlerin sahne alması planlanıyor. Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS ve Burna Boy gibi yıldızların performans sergilemesi bekleniyor.
Karşılaşmadan 90 dakika önce başlayacak kapanış töreninde ise Robbie Williams, Nicole Scherzinger ve Tom Cruise gibi isimlerin yer alacağı ifade ediliyor.
Tarihi final
19 Temmuz Pazar günü ABD’nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu’nda oynanacak final, hem sahadaki mücadele hem de organizasyon yapısıyla uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.